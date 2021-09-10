Банк России готов снова охлаждать потребкредитование

В Банке России по-прежнему обеспокоены быстрым ростом потребительского кредитования. В связи с этим ЦБ не исключает новых шагов по охлаждению сектора, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Нас продолжает особенно беспокоить сегмент необеспеченного потребительского кредитования, где годовые темпы роста пока увеличиваются, в том числе и за счет эффекта базы. При сохранении текущих тенденций мы не исключаем принятия дополнительных макропруденциальных мер для охлаждения данного сегмента кредитного рынка - помимо тех, которые уже предусмотрены с 1 октября", - сказала Набиуллина.

С 1 октября Банк России повышает для банков надбавки к коэффициентам риска для потребительских кредитов. Такие надбавки делают выдачу необеспеченных кредитов менее выгодной для банка, поскольку он тратит больше денег для покрытия вероятных потерь, что должно снизить темпы роста выдач. Больше всего надбавки вырастут для кредитов, которые выдаются под высокую ставку заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки.