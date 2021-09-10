Банк России в пятый раз подряд повысил ключевую ставку

Банк России по итогам пятничного заседания совета директоров снова повысил ключевую ставку. Она выросла на 0,25 процентного пункта: с 6,5% до 6,75% годовых. В ЦБ не исключают и новых повышений ставки до конца года.

Во втором квартале российская экономика достигла допандемического уровня и, по оценкам Банка России, возвращается на траекторию сбалансированного роста.

"Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", - говорится в релизе Банка России.

Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях, отмечается в релизе. Решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в четвертом квартале. "С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - отмечают в Банке России. По оценке ЦБ на 6 сентября, годовая инфляция (по отношению к той же дате 2020 года) составляла 6,74%. По итогам 2021 года Банк России ожидает инфляцию 5,7-6,2%.

Повышение ключевой ставки стало пятым подряд. ЦБ в марте начал цикл повышения ключевой ставки из-за ускорившейся инфляции. Ставка начала подниматься с 4,25%, исторического минимума для этого показателя. На прошлом заседании в июле Банк России повысил ее нестандартным шагом, который не применялся с 2014 года: сразу на один процентный пункт.

До марта ЦБ больше года, наоборот, снижал ключевую ставку на фоне низкой инфляции, а затем, когда наступила пандемия коронавируса и начался кризис, уже и для помощи экономике через удешевление кредита. На фоне восстановления экономики после коронакризиса начала расти инфляция, и в марте ЦБ свернул смягчение денежно-кредитной политики и объявил о начале цикла повышения ставки.

Следующее заседание Банка России, где может быть изменен уровень ключевой ставки, запланировано на 22 октября.