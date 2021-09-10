Беларусь и Россия проведут заседание Высшего госсовета 4 ноября

Согласована дата проведения Высшего государственного совета Союзного государства, который состоится 4 ноября, подтвердил в пятницу Александр Лукашенко на встрече с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, сообщает пресс-служба главы государства.

"Где-то, по-моему, 4 ноября, в День народного единства в России, мы проведем это мероприятие - Высший госсовет", - пояснил белорусский лидер. Он отметил, что на нем планируется утвердить разработанные программы Союзного государства, которые были согласованы на переговорах главами государств, а к этой дате будут дошлифованы и приняты правительствами обеих стран.

Президент пояснил, что "в этом направлении уже начата серьезная работа. Надо перевернуть целый пласт внутреннего законодательства, чтобы приспособить к этим договоренностям. И особенно наши межгосударственные договоры - они тоже должны соответствовать нашим договоренностям".

Белорусский лидер с удовлетворением констатировал, что в Кремле лидеры Союзного государства достигли очень серьезных договоренностей. "Хорошие были вчера мероприятия на уровне президентов Беларуси и России. Таких шагов мы еще не предпринимали, как за эти три года подготовки и выдачи этих союзных программ", - резюмировал Лукашенко.