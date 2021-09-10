Белый дом подал в суд на власти Техаса из-за закона об абортах

Новости

Посол Латвии в Киеве: ЕС не нужны новые проблемы из-за Украины 09:27
В пятницу воздух в столице прогреется до +19 09:15
Мошенники создали новую схему обмана со звонками от имени "Госуслуг" 09:07
В Дагестане ликвидированы двое вооруженных боевиков 09:05
Фото: 31-летняя Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой 09:02
Тело артистки Нателлы Шарашидзе найдено в Москве 08:52
Месси расплакался после того, как побил рекорд Пеле 08:36
Байден и Си Цзиньпин обсудили климат и борьбу с COVID-19 08:30
В Москве началась церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым 08:01
Названо число свалок, которые будут ликвидированы к 2024 году 08:00
Аналитики подсчитали число долларовых миллионеров в российских регионах 07:44
Экс-глава МИД Японии Таро Коно будет претендовать на пост премьера 07:42
В Ленобласти завели дело на школьницу, поджегшую бездомного ради лайков 07:38
Месси оформил хет-трик в матче против Боливии и стал рекордсменом 07:26
Режим КТО введен в Буйнакском районе Дагестана 07:12
Умер актер Адам Бауман 07:12
Абдул-Матин II подтвердил, что сыграл Морфеуса в новой "Матрице" 07:06
Умер режиссер Бурхан Алавия 06:57
Умер актер из сериала "Центральный госпиталь" Хорди Ребельон 06:37
Вышел новый трейлер продолжения "Декстера" 06:32
Путин объяснил рекордный рост цен на газ в ЕС политикой Еврокомиссии 06:30
Власти Кубы напомнили туристам о прививке от COVID-19 и ПЦР-тесте 05:30
Пушков ответил украинскому чиновнику, обвинившему РФ в нашествии медуз 05:21
Ополченцы обвинили талибов в этнических чистках в провинции Панджшер 04:54
В Приморье пообещали возобновить стройку школы после визита Кожемяко 04:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
10.09.2021 08:00
Рубрика: В мире

Белый дом подал в суд на власти Техаса из-за закона об абортах

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министерство юстиции США подало гражданский иск, оспаривая закон Техаса об абортах. "Этот закон явно противоречит конституции", - заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд на брифинге в четверг. Гарланд уточнил, что "схема аннулирования конституции Соединенных Штатов - это такая схема, которой должны опасаться все американцы, независимо от их политической или партийной приверженности".

Суд направил на лечение гражданина США, напавшего на полицейского

Закон штата Техас запрещает аборты уже на шестой неделе беременности. Он также позволяет любому жителю страны подавать в суд на поставщиков услуг по прерыванию беременности или других лиц, которые помогают женщинам пройти процедуру по истечении указанного срока. SB8, также известный как Закон Техаса о сердцебиении, вступил в силу на прошлой неделе после того, как Верховный суд не ответил на апелляцию, поданную представителями некоторых поставщиков данных услуг. Суд заявил, что, хотя апелляции вызвали "серьезные вопросы" о конституционности закона, он не может заблокировать его из-за сложных и "новых" процедурных вопросов, отмечает ВВС.

Вместе с тем, судья Верховного суда Стивен Брейер заявил в интервью National Public Radio, что решение суда, поддерживающее закон Техаса об абортах пятью голосами против четырех в высшей судебной инстанции США, было "очень, очень неправильным". 83-летний Брейер заявил, что "дело об абортах" не должно было решаться в экстренном порядке, дал понять, что суд может рассмотреть этот вопрос в течение другого срока.

Врачи и группы по защите прав женщин решительно осудили закон. Активисты за права на аборты утверждают, что бездействие суда высшей инстанции нанесло сокрушительный удар по делу "Роу против Уэйда" - знаменательному постановлению Верховного суда 1973 года, легализовавшему аборты на национальном уровне.

В мире США

Главное сегодня

В Дагестане ликвидированы двое вооруженных боевиков
Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции. Главное
Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно
Учения "Запад-2021" стартовали на 14 полигонах в России и Беларуси
Пушков ответил украинскому чиновнику, обвинившему РФ в нашествии медуз
Что будет, если в Москве введут скоростной лимит 30 км/ч, как в Париже
Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код в мире