Белый дом подал в суд на власти Техаса из-за закона об абортах

Министерство юстиции США подало гражданский иск, оспаривая закон Техаса об абортах. "Этот закон явно противоречит конституции", - заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд на брифинге в четверг. Гарланд уточнил, что "схема аннулирования конституции Соединенных Штатов - это такая схема, которой должны опасаться все американцы, независимо от их политической или партийной приверженности".

Закон штата Техас запрещает аборты уже на шестой неделе беременности. Он также позволяет любому жителю страны подавать в суд на поставщиков услуг по прерыванию беременности или других лиц, которые помогают женщинам пройти процедуру по истечении указанного срока. SB8, также известный как Закон Техаса о сердцебиении, вступил в силу на прошлой неделе после того, как Верховный суд не ответил на апелляцию, поданную представителями некоторых поставщиков данных услуг. Суд заявил, что, хотя апелляции вызвали "серьезные вопросы" о конституционности закона, он не может заблокировать его из-за сложных и "новых" процедурных вопросов, отмечает ВВС.

Вместе с тем, судья Верховного суда Стивен Брейер заявил в интервью National Public Radio, что решение суда, поддерживающее закон Техаса об абортах пятью голосами против четырех в высшей судебной инстанции США, было "очень, очень неправильным". 83-летний Брейер заявил, что "дело об абортах" не должно было решаться в экстренном порядке, дал понять, что суд может рассмотреть этот вопрос в течение другого срока.

Врачи и группы по защите прав женщин решительно осудили закон. Активисты за права на аборты утверждают, что бездействие суда высшей инстанции нанесло сокрушительный удар по делу "Роу против Уэйда" - знаменательному постановлению Верховного суда 1973 года, легализовавшему аборты на национальном уровне.