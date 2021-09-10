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10.09.2021 11:47
Рубрика: Общество

Большинство работающих россиян хотели бы найти подработку

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Каждый десятый россиянин постоянно подрабатывает, а еще 64 процента хотели бы найти дополнительную занятость. Таковы итоги социологического исследования сервиса по поиску работы "Работа.ру", публикуемого на его официальном сайте.

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Правда, 26% участников опроса пока не задумывались о подработке. А те, кто подрабатывают, недовольны уровнем дополнительной занятости: каждый пятый хотел бы за счет подработки увеличить свой ежемесячный доход в два раза и более, но не всегда получается.

Пока же зарплата от подработки позволяет 10% опрошенных увеличивать доход на сумму до 10% от текущего дохода. 22% опрошенных удовлетворенно заметили, что дополнительная работа позволяет им умножать доходы на сумму от 11 до 30% от текущей заработной платы. 30% могут иногда, но не регулярно, дополнительно зарабатывать от 30 до 50% от основной зарплаты, а 18% иногда подработкой зарабатывают более, чем на 50% от основной работы.

В цифрах дополнительный доход от подработки выглядит так: 16% опрошенных получают до 15 тысяч рублей в месяц, 37% - от 15 до 30 тысяч рублей в месяц. Каждый пятый участник исследования или 21% хотели бы зарабатывать на подработке от 20 до 50 тысяч рублей, а 26% - более 50 тысяч рублей каждый месяц.

Самые подходящие профессии для дополнительной занятости - администратор (17%), курьер (15%), водитель (14%), сборщик заказов в магазинах (12%), репетитор (11 %), корректор или редактор (9%), фотограф, IT-специалист (по 8%), копирайтер (7%), менеджер по продажам (6%), строитель или разнорабочий, smm-менеджер (по 5%), компьютерный мастер (4%), маркетолог, официант (по 2%).

В варианте "другое" участники опроса чаще писали профессии мастеров по ремонту, дизайнеров и бухгалтеров (до 1,5%).

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