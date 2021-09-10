Большой театр пригласил всех желающих на виртуальную экскурсию

За два дня до официального старта нового 246-го сезона Большой театр раскрывает свои двери абсолютно для всех желающих. Правда, пока только виртуальные. Благодаря современным технологиям и панорамным видео каждый житель нашей планеты сможет пройтись по Императорскому фойе, заглянуть в гримерные, побывать в репетиционных залах, за кулисами в оркестровой ям, и даже выйти на Историческую сцену.

Чтобы побывать в Большом, нужно всего лишь зайти на официальный YouTube-канал Большого. Есть и другой, не менее современный способ попасть на виртуальную экскурсию в 3D формате - отсканировать специальные QR-коды, расположенные на медиапанелях на здании тетра на Театральной площади.

В театре советуют смотреть экскурсии на смартфонах, так достигается эффект "полного погружения".

"Благодаря сотрудничеству Большого театра с компанией Google мы смогли создать очень интересное виртуальное "лицо" зданий Исторической и Новой сцены Большого театра России. В новой реальности это уже становится необходимостью. Возможность прогуляться по всему зданию, познакомиться с нашими интерьерами, побывать за кулисами, на Верхней сцене, в парадных фойе театра, рассмотреть детали плафонной росписи и лепного декора - практически "прикоснуться" к Большому появится теперь у всех пользователей интернета планеты Земля. Мы очень рады этому событию и надеемся, что такая экскурсия доставит удовольствие нашим поклонникам и будет любопытна всем любителям архитектуры и театра", - отметил генеральный директор Большого Владимир Урин.