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10.09.2021 18:03
Рубрика: Экономика

ЦБ и МВД будут обмениваться данными о мошенничестве с банковскими картами

Текст: Анастасия Алексеевских
Банк России и МВД будут обмениваться информацией по мошенничествам с банковскими картами. Органы предварительного следствия будут передавать регулятору информацию о возбуждении уголовных дел, связанных с попытками перевода денег без согласия клиента. ЦБ, в свою очередь, будет направлять органам следствия сведения, которые содержатся в базе данных о случаях и попытках совершения подобных операций. Соответствующий законопроект, изменяющий закон "О национальной платежной системе", разработал Минфин. Документ размещен на regulation.gov.ru.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно законопроекту, информационный обмен между МВД и Банком России будет осуществляться на основе двусторонних соглашений, которые определят форму и порядок взаимодействия. Предполагается оперативный информационный обмен с помощью технологической инфраструктуры ЦБ - автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ.

Фото: iStock
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Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроект разработан в соответствии с поручением председателя правительства России Михаила Мишустина от 2 сентября 2021 года.

По данным ЦБ, в 2020 году объем несанкционированных операций по банковским счетам физлиц и юрлиц в 2020 году составил около девяти млрд рублей, за 2019 год - 6,4 млрд.

Экономика Финансы Банки Правительство МВД Госфонды и контрольные органы Центральный банк Правительство Председатель Правительства

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