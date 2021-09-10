ЦБ и МВД будут обмениваться данными о мошенничестве с банковскими картами

Банк России и МВД будут обмениваться информацией по мошенничествам с банковскими картами. Органы предварительного следствия будут передавать регулятору информацию о возбуждении уголовных дел, связанных с попытками перевода денег без согласия клиента. ЦБ, в свою очередь, будет направлять органам следствия сведения, которые содержатся в базе данных о случаях и попытках совершения подобных операций. Соответствующий законопроект, изменяющий закон "О национальной платежной системе", разработал Минфин. Документ размещен на regulation.gov.ru.

Согласно законопроекту, информационный обмен между МВД и Банком России будет осуществляться на основе двусторонних соглашений, которые определят форму и порядок взаимодействия. Предполагается оперативный информационный обмен с помощью технологической инфраструктуры ЦБ - автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ.

Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроект разработан в соответствии с поручением председателя правительства России Михаила Мишустина от 2 сентября 2021 года.

По данным ЦБ, в 2020 году объем несанкционированных операций по банковским счетам физлиц и юрлиц в 2020 году составил около девяти млрд рублей, за 2019 год - 6,4 млрд.