ЦБ определил признаки платежных инструментов, используемых теневым бизнесом

Банк России определил критерии, которые позволят банкам выявлять платежные инструменты (карты и электронные кошельки), используемые теневым бизнесом - незаконными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как уточнили официальные представители ЦБ, критерии изложены в новых Методических организациях Банка России. Среди них: необычно большое количество плательщиков и получателей карт и кошельков (более 10 в день, более 50 в месяц), необычно большое количество операций по зачислению и (или) списанию безналичных денег, проводимых с гражданами, - более 30 в день. Подозрения регулятора вызывают транзакции между физическими лицами на большие суммы: более 100 тыс. в день, более 1 млн в месяц, а также короткий промежуток времени (1 минута и менее) между зачислением денег и их списанием. Всего ЦБ выделил 8 критериев.

"Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан (физических лиц, пользующихся такими услугами) и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных граждан, - пояснил Банк России. - При этом по таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, коммунальные и прочие услуги, но в то же время с помощью этих карт проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции. Для автоматизированной обработки значительного по объему потока платежей нелегальный бизнес применяет специальные программные модули, которые подключаются к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег (P2P-сервисов, используемых добросовестными физическими лицами для платежей "с карты на карту", "с кошелька на кошелек" и т.д.)".

По мнению Банка России, переводы в адрес нелегальных структур связаны с высокими рисками потери денег и вовлечения граждан в мошеннические схемы. Регулятор рекомендует кредитным организациям оперативно выявлять подозрительные карты и кошельки и применять в отношении подобных инструментов противолегализационные меры. Банкам следует также обеспечить необходимую защиту P2P-сервисов, чтобы их нельзя было использовать для проведения подозрительных операций.