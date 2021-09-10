ЦБ предложил разрешить россиянам отзывать персональные данные из компаний

Центробанк хочет обсудить с кредитными организациями создание платформы, с помощью которой граждане могли бы отзывать свои согласия на обработку персональных данных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на первого зампреда регулятора Ольгу Скоробогатову.

Она уточнила, что такая платформа уже существует в рамках проекта "Цифрового профиля", однако касается только предоставления информации с портала госуслуг.

Мы двумя руками за то, чтобы такую платформу сделать для коммерческих согласий", - сказала Скоробогатова.

В настоящее время, по данным Банка России, участниками проекта "Цифровой профиль", являются 19 банков, 4 страховые компании и 2 микрофинансовые организации. Они предоставляют клиентам возможность проходить авторизацию для получения их услуг с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).