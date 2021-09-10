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10.09.2021 12:17
Рубрика: Экономика

ЦБ предложил разрешить россиянам отзывать персональные данные из компаний

Текст: Матвей Линник

Центробанк хочет обсудить с кредитными организациями создание платформы, с помощью которой граждане могли бы отзывать свои согласия на обработку персональных данных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на первого зампреда регулятора Ольгу Скоробогатову.

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Она уточнила, что такая платформа уже существует в рамках проекта "Цифрового профиля", однако касается только предоставления информации с портала госуслуг.

Мы двумя руками за то, чтобы такую платформу сделать для коммерческих согласий", - сказала Скоробогатова.

В настоящее время, по данным Банка России, участниками проекта "Цифровой профиль", являются 19 банков, 4 страховые компании и 2 микрофинансовые организации. Они предоставляют клиентам возможность проходить авторизацию для получения их услуг с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

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