Новости

Как минимум 20 человек задержали в Вильнюсе в ходе беспорядков 21:26
Лавров рассказал о развязанной Западом войне против российских СМИ 20:57
Черногория ужесточила правила въезда в страну 20:35
Как оказать первую помощь при укусе животного 20:29
Глава МИД: Россия готова к взаимному признанию вакцин с ЕС 20:17
Лавров: Разговаривать с талибами придется всем 20:10
Росстат зафиксировал рекордный квартальный рост ВВП 19:50
Лавров: У России нет уверенности в надежности западных партнеров 19:39
Мантуров рассказал, в чем цель союзной программы 19:30
МИД: Послу США было заявлено о недопустимости вмешательства в дела РФ 19:09
Туск не исключил выход Польши из Евросоюза 18:44
Посла США в Москве вызвали в МИД России 18:33
Гинцбург объяснил, почему поменялась тактика вакцинации 18:03
В России рухнул единственный банк, работавший с Северной Кореей 17:56
Матвиенко: Таганрог включен в программу развития туризма 17:55
"Веном 2" может стать самым коротким кинокомиксом 17:31
Российская команда выиграла оба матча в группе на Кубке Легенд 17:30
Талибы захватили в Панджшере большой склад с оружием 17:28
Разработчик подтвердил эффективность "Спутник V" против штамма "дельта" 17:25
Уголовное дело завели по факту отравления арбузом в Москве 17:17
Секретная служба США опубликовала новые фото с места теракта 11 сентября 17:13
Банк России не будет вмешиваться в ценовую политику Wildberries 17:02
На госуслугах заработала форма подачи заявления для голосования на дому 17:01
Москалькова поддержала проект о запрете на списание соцвыплат за долги 16:53
Россия полностью обеспечила себя лососем 16:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
10.09.2021 20:35
Рубрика: В мире

Черногория ужесточила правила въезда в страну

Текст: Юрий Когалов
Фото: "РГ" Фото: "РГ"
Фото: "РГ"

Власти Черногории ужесточили правила въезда в страну. С 14 сентября пересечь границу без обязательной сдачи ПЦР-теста можно будет только при прохождении полного курса вакцинации от коронавируса.

Как отмечается на сайт правительства, как иностранцы, так и граждане Черногории, не сделавшие прививку, не имеющие отрицательного ПЦР-теста или теста на антитела, будут отправляться на карантин, прервать который можно будет не раньше чем на шестой день - если сданный при пересечении границы ПЦР-тест будет отрицательным. Ограничения касаются только взрослых путешественников и не распространяются на детей и подростков младше 18 лет.

Отели Египта будут за свой счет лечить туристов с ковидом

Внутри же страны с 11 сентября вступают в силу новые правила. Так, массовые мероприятия будут ограничены 100 участниками, это касается как свадеб, так и спортивных соревнований в помещениях. Вход в торговые центры будет осуществляться только при наличии национального паспорта здоровья. Исполнение живой музыки в помещениях предприятий общественного питания запрещено.

В мире Европа Черногория

Главное сегодня

МИД: Послу США было заявлено о недопустимости вмешательства в дела РФ
Путин раскритиковал идею снять лимит на легионеров в футболе
Лавров оценил высказывания Зеленского о России
"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2"
Совмин Союзного государства одобрил 28 программ по интеграции
В Венеции для туристов введут платные турникеты
КНДР показала на параде "коронавирусные войска"