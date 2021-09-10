Черногория ужесточила правила въезда в страну

Власти Черногории ужесточили правила въезда в страну. С 14 сентября пересечь границу без обязательной сдачи ПЦР-теста можно будет только при прохождении полного курса вакцинации от коронавируса.

Как отмечается на сайт правительства, как иностранцы, так и граждане Черногории, не сделавшие прививку, не имеющие отрицательного ПЦР-теста или теста на антитела, будут отправляться на карантин, прервать который можно будет не раньше чем на шестой день - если сданный при пересечении границы ПЦР-тест будет отрицательным. Ограничения касаются только взрослых путешественников и не распространяются на детей и подростков младше 18 лет.

Внутри же страны с 11 сентября вступают в силу новые правила. Так, массовые мероприятия будут ограничены 100 участниками, это касается как свадеб, так и спортивных соревнований в помещениях. Вход в торговые центры будет осуществляться только при наличии национального паспорта здоровья. Исполнение живой музыки в помещениях предприятий общественного питания запрещено.