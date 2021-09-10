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10.09.2021 23:14
Рубрика: В мире

Двое школьников во Флориде арестованы за подготовку теракта

Текст: Максим Макарычев

Двое подростков 13 и 14 лет в США были арестованы после того, как власти заявили, что они замышляли массовый расстрел в средней школе Флориды.

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Подростки были обвинены в заговоре с целью массового расстрела после того, как их одноклассник сказал учителю, что у одного из них находится пистолет в рюкзаке. Инцидент произошел в среду в средней школе Харнс-Марш в Лихай-Эйкрес, расположенной в округе Ли Кармин. По словам шерифа округа Марсено Майерса, "следующая бойня в могла быть в Паркленде, но мы остановили их на этапе планирования". Шериф имел в виду стрельбу в 2018 году в средней школе Марджори Стоунман Дуглас, в результате которой погибли 17 человек, сообщает NBC News.

Следователи обыскали рюкзак восьмиклассника после того, как их предупредили о возможном массовом убийстве, но не нашли в ней пистолета, сообщили в офисе шерифа. Вместо этого офицеры нашли у подростка карту расположения школьных камер видеонаблюдения. По словам Марсено, следователи установили, что подростки якобы изучали кровавую бойню в Колумбайне 20 апреля 1999 года, которую спланировали двое проблемных учеников, которые убили более десяти одноклассников и учителя, прежде чем покончить с собой. Власти также обвинили подростков в попытке создать самодельные бомбы и купить огнестрельное оружие на черном рынке.

Агенты провели обыск в домах обоих школьников и обнаружили пистолет и несколько ножей, по данным офиса шерифа. В общей сложности, по словам Марсено, власти обыскивали дом мальчиков почти 80 раз. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе.

В мире США Массовые убийства в США

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