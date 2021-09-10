Эксперты фиксируют снижение потребления рыбы

Потребление рыбы в России и мире снижается, молодые люди до 30 лет не хотят чистить, потрошить и готовить рыбу дома, а предпочитают употреблять уже готовую продукцию. К таким выводам пришли эксперты и участники рыбного рынка на Международном рыбопромышленном форуме.

Рыба входит в рацион питания 88% взрослых в России. Однако в повседневном рационе россиян ее место остается скромным: 6 из 10 граждан потребителей едят рыбу реже одного раза в неделю, остальные не едят вовсе, привел данные секретарь совета Рыбного союза Гарегин Митин. Кроме того, из года в год потребление рыбы в России падает. Такая ситуация не является специфической для России. Эксперты утверждают, что в развитых странах доля рыбы в потреблении долгие годы стабильно росла - с 12,1% в 1961 году до 13,9% в 1989 году, а затем стала резко снижаться и к 2017 году составила 11,7%. Тогда как потребление других животных белков продолжало и продолжает расти.

По оценке ФАО, видимое потребление рыбы в развитых странах за период с 1961 года по 2007 год возросло на 9 кг на человека в год и составляло в 2007 году 26,4 кг. Затем потребление стало снижаться, к 2021 году оно составляет примерно чуть более 20 кг на человека в год.

В России наблюдается разделение общества на две модели потребления рыбы: советская (старше 45 лет) и современная (около 30 лет). Те и другие россияне рыбу едят. Но для современной модели характерна склонность к готовой продукции, а в советской модели есть место для свежезамороженной рыбы.

"Видимо, сказывается современный образ жизни, в котором нет места для долгой готовки рыбы", - считает Митин.

Нужно учитывать условия, в которых формировался тот или иной тип потребления. В советский период не было такого изобилия продуктов и такой свободы выбора. Одновременно существовала административная система, которая давала прямые указания на повышение производства того или иного продукта. Сегодня экономическая система иная, у потребителя есть свобода выбора.

В числе причин непотребления рыбы называются низкое качество рыбы, высокая цена, неприятный запах во время приготовления, недостаточный выбор.

"В отношении качества рыбы и морепродуктов сложно не согласиться с этим мнением, глядя на магазинную полку, особенно полку, где лежит заморозка. Это скучная, надоевшая упаковка, зачастую перемороженная рыба, как результат нарушения холодовой цепочки", - говорит эксперт.

Многие россияне просто не разбираются в рыбе. Эксперты сходятся во мнении, что в этом смысле бизнесу и общественным организациям необходимо организовать массовую пропаганду потребления рыбы: ее качестве, способах приготовления, пользе. В советское время, например, выпускались наборы открыток "Рыбные блюда". Гарегин Митин считает, что подобную традицию нужно возродить.

Что касается стоимости рыбы, эксперт отметил, что Россия встроена в глобальный рынок, а цены на рыбу и морепродукты растут во всем мире. Поэтому рыба уже никогда не будет дешевой. Население земного шара увеличивается, а рыбные запасы не успевают за ростом численности людей. Эта проблема решается развитием аквакультуры (выращиванием рыбы), вес которой в российской рыбохозяйственном комплексе пока неоправданно мал, считает Митин.

Но не все так печально. Значимость потребления рыбы осознает подавляющее большинство населения. Главным и перспективным драйвером потребления в среднесрочной и долгосрочной перспективах будет молодое поколение. Складывающееся отношение молодежи к рыбе будет иметь критическое значение для всей торговли и производства рыбы в России. Поэтому запросы молодых людей должны стать приоритетом для рыбной отрасли и государства в целом, уверен эксперт.

Чтобы переломить негативный тренд в потреблении, эксперты предлагают различные меры - от активного информирования населения, формирования культуры потребления рыбы до расширения меню в детских садах и школах, организации рыбных ярмарок.