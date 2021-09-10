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10.09.2021 19:10
Рубрика: Общество

Эксперты рассказали, как распознать инсульт в три приема

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Распознать инсульт можно в три приема: для этого нужно попросить человека улыбнуться, заговорить и поднять обе руки. Об этом говорится в памятке, подготовленной Российским Красным Крестом совместно с медицинским онлайн-сервисом "СберЗдоровье" ко Дню оказания первой медицинской помощи (документ есть в распоряжении "Российской газеты").

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Так, в нем отмечается, что улыбка при инсульте может быть кривая, уголок губ, с одной стороны, будет опущен вниз. Очень часто у таких больных нарушено произношение, и как правило у них не получается поднять одновременно две руки, одна постоянно падает.

Эксперты отмечают, что при инсульте каждая минута на счету. Есть всего три-четыре часа, чтобы не допустить гибели нейронов в головном мозге. Поэтому безотлагательно нужно вызвать человеку скорую медицинскую помощь по номеру 103 или 112. До ее приезда необходимо уложить пострадавшего, приподняв верхнюю часть туловища и голову на 30 - 40 градусов над уровнем постели, обеспечить ему приток свежего воздуха.

Рекомендуется также снять стесняющую одежду, расслабить давящие части одежды, успокоить и подбодрить больного.

При первых признаках тошноты, рвоты или при потере сознания положить в восстановительное боковое положение, парализованной стороной вверх, удалить из полости рта съемные протезы.

До приезда скорой помощи нужно следить, находится ли пострадавший в сознании и нормально ли он дышит. В случае потери сознания следует начинать сердечно-легочную реанимацию.

По данным Национального регистра инсульта, в России ежегодно регистрируются более 400 тысяч случаев инсульта. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, инсульт занимает второе место в мире среди причин смертности.

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