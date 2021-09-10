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10.09.2021 11:47
Рубрика: Власть

ЕР внесла поправки о запрете на списание социальных выплат за долги

Текст: Татьяна Замахина
По поручению главы государства в Госдуму внесен законопроект, который призван обезопасить социальные выплаты от кредиторов и исков. Авторами документа стали парламентарии от "Единой России".

Инициаторами выступили секретарь генсовета партии, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев, а также сенаторы Николай Журавлев и Инна Святенко.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Перечень соцвыплат, которые нельзя списать за долги, будет расширен

Согласно ранее принятому закону, запрещено списывать за долги пенсии, алименты, компенсации за причинение вреда здоровью, а также социальные выплаты и пособия. Должников также защищает закон о гарантии минимального дохода от списания. Однако обнаружился правовой "пробел".

Дело в том, что единовременные социальные выплаты "выпали" из-под действия этих норм, пояснил журналистам Неверов.

Новый законопроект запрещает кредиторам списывать единовременные выплаты и все виды постоянных социальных выплат, которые вводятся актами правительства или указами президента. Речь о списании в рамках исполнительного производства или автоматического погашения кредитов. "Если только сам гражданин не решит направить эти деньги на исполнение своих долговых обязательств", - уточнил глава фракции.

Он выразил уверенность, что законопроект, который был внесен по поручению президента, станет одним из первых в повестке нового созыва Госдумы ввиду его социальной значимости.

Как уточнил его соавтор Андрей Исаев, документ также расширяет перечень выплат, которые уже сейчас по закону не подлежат списанию. Сейчас это касается материнского капитала, алиментов и возмещения вреда в связи с потерей здоровья, производственной травмой. "Мы предложили добавить в этот перечень новое пособие, которое выплачивается беременным женщинам, находящимся в трудном материальном положении, а также все виды социальной помощи, включая социальный контракт, - пояснил Исаев. - Неправильно, когда человеку дали деньги на выход из трудной жизненной ситуации, а эти деньги списаны кредиторами".

В то же время есть ряд людей и семей, которые сознательно готовы использовать эти выплаты в том числе для погашения своих кредитов, добавил он. Для того чтобы у них не возникло препятствий, депутаты установили, что граждане могут дать письменное распоряжение банку о том, что разрешают использовать эти выплаты для погашения их кредита.

Почему банки списывают соцвыплаты со счетов граждан

"Учитывая, что ситуация у человека после того, как один раз он выдал такое письменное распоряжение, может измениться, мы также предоставляем право человеку в течение 14 дней отозвать это письменное распоряжение. И тогда данная выплата должна ему быть возвращена банком в течение трех дней", - пояснил первый замглавы фракции.

24 августа на съезде ЕР глава государства призвал парламентариев защитить от автоматического списания все социальные выплаты в счет погашения долгов граждан, в том числе в рамках исполнительного производства. Также он поставил задачу вернуть уже списанные соцвыплаты.

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