Ежегодный марафон здоровья предложили проводить в СНГ

Спортивно-массовые мероприятия, включающие соревнования по дисциплинам легкой атлетики, предлагается включить в ежегодный марафон здоровья в странах Содружества уже с будущего года. Об этой инициативе стало известно БЕЛТА в штаб-квартире этой международной организации в белорусской столице.

Ориентировочно, пояснили агентству, "марафон будет проходить в столицах СНГ в первое воскресенье октября. Его регламент был утвержден на заседании Совета по физической культуре и спорту стран СНГ, которое состоялось 9 сентября в Казани".

Выступивший на мероприятии в столице Татарстана первый заместитель председателя исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов отметил, что за последние годы проделана значительная работа по формированию новых долгосрочных документов. Он назвал, в частности, стратегию развития сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2021-2030 годы и план мероприятий по ее реализации, рассчитанный на ближайшие два года.

Еще одним ярким примером результативной работы Совета, по его словам, являются Игры стран СНГ, которые признаны "одним из самых знаковых событий на пространстве Содружества в гуманитарной сфере". Он выразил уверенность, что члены Совета продолжат создавать яркую палитру спортивных мероприятий, проводимых под эгидой СНГ, расширяя взаимодействие стран с международными спортивными организациями.

Участники заседания рассмотрели также проект заявления, касающийся сотрудничества в сфере борьбы с допингом в спорте, проект межгосударственной программы "Спортивные столицы Содружества", перспективы развития студенческого спорта в СНГ.

Члены Совета дали положительную оценку подготовке и проведению I Игр стран СНГ в Казани и приняли предложения Азербайджанской Республики и Республики Беларусь о проведении в 2023 году II Игр на территориях этих государств.

Председателем Совета по физической культуре и спорту стран СНГ на новый период избран председатель Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан Абдулло Рахмонзода.

Следующее заседание Совета решено провести в Узбекистане в 2022 году.