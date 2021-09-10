"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2"

Строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено", - говорится в заявлении.

Газпропровод "Северный поток-2" состоит из двух ниток от побережья России на Балтийском море до Германии. Труба также проходит по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. В год газопровод будет пропускать 55 млрд кубометров газа.