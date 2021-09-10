Глава МИД: Россия готова к взаимному признанию вакцин с ЕС

Россия готова признать западные вакцины от коронавируса, если ЕС решится на аналогичный шаг в отношении российских препаратов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Брюссель предпринимал робкие попытки поговорить о взаимном признании вакцин, но затем они прекратились. Москва же абсолютно к этому готова. Как обратил внимание Лавров, большинство партнеров России в Европе хотят скорейшей регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" в ЕС. Впрочем, те, кому вакцина была нужна, сделали это на национальной основе. "Дверь открыта для всех остальных", - отметил глава МИД РФ.

Министр также обратил внимание, что если бы диалог с Евросоюзом по теме взаимного признания вакцин шел профессионально, российские вакцины давно были бы зарегистрированы Европейским агентством по лекарственным средствам. В этом явно видны двойные стандарты, поскольку контракты на покупку всех западных вакцин были подписаны еще до регистрации европейским регулятором.