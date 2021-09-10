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10.09.2021 22:10
Рубрика: Общество

Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян

Текст: Елена Манукиян

За прошедшую неделю хотя бы одним компонентом вакцины привились более миллиона россиян, а общее число наших соотечественников, которые прошли первый этап вакцинации, уже превысило 46,5 млн человек. Об этом 10 сентября сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Фото: Александр Корольков
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Ровно неделю назад привитыми хотя бы одним компонентом были 45,4 млн человек. Полностью привились сегодня 39,8 млн россиян, за неделю их стало больше на 1,4 млн человек.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что нужно привить не менее 70-75% населения. Это поможет сделать вирус управляемым и остановить его мутацию. Сегодня он представлен преимущественно штаммом "дельта", который широко распространен в России, к тому же - более заразный и агрессивный, чем уханьский вариант. Для защиты от "дельты" нужен больший уровень антител, поэтому прививаться необходимо каждые полгода.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса

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