Хуснуллин: На программу "Чистая вода" нужны дополнительные средства

Программу "Чистая вода" необходимо усиливать, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом он сказал журналистам во время визита в Астрахань.

Темпы выполнения программы "Чистая вода" пока недостаточны, отметил вице-премьер. С ее помощью необходимо решить проблемы, копившиеся десятилетиями - изношенные коммунальные сети, очистные сооружения и водозаборы.

"Я убежден, что мы найдем источники финансирования", - отметил Хуснуллин. Средства на программу можно найти через бюджетные кредиты, Фонд содействия реформированию ЖКХ, инвестиционные программы. "Но то, что воду надо приводить в порядок, не вызывает никакого сомнения", - подчеркнул Хуснуллин. Проблема давно назрела и правительство будет ее решать, сказал вице-премьер.