Инфекционист Акинфиев напомнил о необходимости сделать четыре прививки

Инфекционист Илья Акинфиев напомнил россиянам, что COVID-19 - это не единственное заболевание, от которого может защитить прививка. По словам врача, взрослые обязательно должны быть вакцинированы против вирусного гепатита B.

Есть еще прививка от кори. Одного укола, сделанного в детстве, хватает, чтобы сформировалась защита на всю жизнь. Если же ее нет, а вы уже не ребенок, у нас для вас плохие новости - взрослые очень тяжело болеют, поэтому лучше не тянуть с походом в медучреждение, подчеркивает Акинфиев.

Но особенно важно не пропустить вакцинацию против гриппа. В прошлом году масочный режим и другие ограничения, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции, способствовали снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. "Сейчас весь мир возвращается к обычной жизни, поэтому вакцинация от гриппа нужна", - рассказал врач в эфире радио Sputnik.

Ранее эпидемиолог Александр Горелов напомнил, что между вакцинацией от COVID-19 и от гриппа должен пройти минимум один месяц. "Прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день. Оптимальный срок вакцинации сентябрь-ноябрь, - добавил он.