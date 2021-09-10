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10.09.2021 15:32
Рубрика: Общество

К 1 октября будет готова программа по обучению детей плаванию на открытой воде

Текст: Мария Агранович

К 1 октября министерство просвещения подготовит программу по обучению детей плаванию на открытой воде. Она будет разработана совместно с федерацией по плаванию и позволит массово обучать детей первичным навыкам плавания. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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- Благодаря этому только в наших федеральных центрах научатся плавать порядка 10 тысяч школьников, а во время летнего отдыха порядка 100 тысяч ребят, - отметил министр. - Мы понимаем, что реализовать это невозможно без современной спортивной инфраструктуры. В последнее время построено более 100 детских садов и школ с бассейнами, работа эта будет продолжена в рамках программы строительства новых школ.

Сергей Кравцов отметил также, что тема физкультуры крайне актуальна, в том числе в рамках усиления воспитательной работы в школах.

- Образцом для подражания и гордости для всех ребят являются, безусловно, наши победители и призеры олимпийских и паролимпийских игр, которых мы чествуем сегодня, - подчеркнул Кравцов. - Детско-юношеский спорт - важная часть воспитательного и образовательного процесса.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Стандарты для школы

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