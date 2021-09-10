Как минимум 20 человек задержали в Вильнюсе в ходе беспорядков

Митинг против коронавирусных ограничений, прошедший на Кафедральной площади Вильнюса, завершился беспорядками. По данным полиции, задержаны 20 человек.

Как передает портал DELFI, 19 из них были задержаны за административные правонарушения (ходили по проезжей части, не выполняли законные требования полиции и т.д.). Еще у одного нашли наркотики.

По словам главы полиции Вильнюсского округа Саулюса Гагаса, митинг почти до конца проходил без серьезных инцидентов, лишь под конец его участники двинулись к зданию парламента с антиправительственными лозунгами. Стражи порядка преградили им путь и предложили разойтись. Тех, кто не подчинился этому требованию, пришлось задержать.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела поблагодарил полицейских за отличную работу, поскольку никто не пострадал (ни правоохранители, ни участники митинга), не был нанесен ущерб зданиям и автомобилям.