Как оказать первую помощь при укусе животного

Самая большая опасность при укусе дикого животного для человека - заразиться бешенством, гораздо реже может случиться инфицирование и нагноение раны. Об этом говорится в памятке, подготовленной Российским Красным Крестом совместно с медицинским онлайн-сервисом "СберЗдоровье" ко Дню оказания первой медицинской помощи (документ есть в распоряжении "Российской газеты").

Если все-таки на человека напало животное, то рану после укуса следует сразу промыть водой или мыльным раствором (лучше хозяйственным мылом). В памятке отмечается, что щелочная среда губительна для бактерий и вирусов, содержащихся в слюне. Затем место укуса нужно обработать антисептиком, наложить на него стерильную повязку и незамедлительно обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт. Врача необходимо посетить в этот же день по причине возможного заражения бешенством или другими опасными заболеваниями, переносчиками которых могут быть животные.

Если в последние пять лет вам не делали прививки от столбняка, обязательно скажите об этом доктору, чтобы получить профилактику бешенства путем введения вакцины и иммуноглобулина. Обязательно повторно обратитесь к врачу, если отмечается боль, покраснение и припухлость в области раны, появились выделения и неприятный запах из раны, повысилась температура тела.

По данным Роспотребнадзора, ежегодно к врачам по поводу укусов животных в больницы обращается около 400 тысяч человек, из них около 250-300 тысяч нуждаются в проведении специфического антирабического лечения. В ведомстве отмечают, что прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования.

Вакцину в дозе 1 мл вводят в день обращения, а затем на 3, 7, 14, 30, 90 дни после укуса. Укол делается в мышцу плеча.