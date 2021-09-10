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10.09.2021 11:13
Рубрика: Общество

Как русский язык помогает жителям Турции добиваться успехов в жизни

Текст: Елена Новоселова
Владение русским языком помогает турецкой молодежи добиться успеха в поиске работы и упрощает жизнь, считает Хюлья Арслан, заведующая отделением русского языка и литературы Университета Едитепе. Она рассказала порталу SM-News, что подростки, занимающиеся изучением государственного языка РФ, потом в несколько раз превосходят своих сверстников в карьерном росте.
Фото: Yasin AKGUL / AFP Фото: Yasin AKGUL / AFP
Фото: Yasin AKGUL / AFP

Несмотря на то, что многие турки сначала боятся сложностей русского языка, размышляет педагог, все же успешно его осваивают и могут свободно взаимодействовать с русскоязычным населением. А хорошие ученики, по мнению Арслан, легко усваивают грамматику современного русского языка за два месяца.

Фото: iStock
Проблема англицизмов касается не только русского, но и французского языка

И это особенно важно в ситуации, когда Россия и Турция тесно взаимодействуют друг с другом в различных сферах, а русский язык становится точкой опоры хороших международных отношений. Турки, выбравшие карьеру в туризме, здравоохранении, бизнесе, торговле и транспорте, приобщаются к изучению культуры и языка россиян. Мало того, зная русский язык, многие турки работают в Нидерландах и других государствах, занимая высокие должности, подчеркивает преподаватель.

А внутри страны выпускнику вуза достаточно знать русский язык на высоком уровне, чтобы легко найти хорошую работу.

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