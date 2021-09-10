Как стать творцом. Создание произведений искусства на Huawei MatePad

Дизайнеры и художники во всем мире активно переходят от аналоговых технологий на цифровые - отказываются от бумаги, карандашей и красок в пользу графических планшетов и планшетных компьютеров.

Фото: HUAWEI

На планшетах с широкой диагональю, таких как Huawei MatePad Pro 10,8 дюйма, можно рисовать, не подключая его к ПК или ноутбуку - результат сразу видно на экране, обладающем высокой четкостью и реалистичной цветопередачей.

Инструментарий пользователя Huawei MatePad Pro с подключенным к нему стилусом Huawei M-Pencil безграничен и превосходит по возможностям обычные карандаши, кисти и краски. Чтобы продемонстрировать это, дизайнеры Huawei выпустили серию креативных обоев, объединенных общим названием "Книга гор и морей", или "Шань хай цзин", если произносить его на китайском языке.

Все обои были созданы на планшете Huawei MatePad Pro с использованием обновленного стилуса M-Pencil. Его отличает способность распознавать 4096 степени нажатия - в зависимости от того, насколько сильно надавливать стилусом на экран, линия рисунка может быть толще или тоньше, позволяя художнику изобразить даже самый легкий, едва заметный штрих.

Фото: HUAWEI

Персонажами рисунков, которые представил Huawei в качестве обоев, стали причудливые существа из китайской мифологии - из тысяч сказочных зверей компания выбрала шесть.

Первый - это сине-зеленый зверь Kirin, символизирующий благополучие, долгую жизнь и плодородие, щедрый, мудрый и благородный защитник людей. Он облачен в чешуйчатую кожу, имеет рога и пышный хвост.

Второй зверь - белая птица-феникс Hong Hu. Она символизирует начало "инь", олицетворяет творческую энергию, поиск новых знаний.

Третьим героев новых обоев от Huawei стал дракон Huo Long - воплощение мощной энергии "янь". Его огненный темперамент олицетворяет огромную силу - согласно мифам, он может сжечь целый лес или, наоборот, обрушить на землю дожди.

Четвертый - бык или буйвол бирюзового цвета Quing Niu. Он символизирует весну, процветание, успех и трудолюбие.

Пятым персонажем стала рыба-птица Kun Peng, олицетворяющая бесконечную свободу. Согласно задумке, она символизирует бесконечный потенциал, который есть в каждом человеке.

Завершает галерею диковинных зверей белый чернохвостый единорог Во - он воплощает боевой дух, помогает найти решающий аргумент в споре и победить любого сильного противника, такого как лев или леопард.

Фото: HUAWEI

Глава отдела разработки пользовательского интерфейса Huawei Лян Цзюнь отмечает, что благодаря новым возможностям MatePad Pro получилось красиво и элегантно оцифровать культурный процесс, объединить технологии и искусство.

В чем заключаются главные плюсы рисования на планшете? Во-первых, отличить штрихи виртуального карандаша или фломастера от настоящих просто невозможно. Во-вторых, художнику не нужно всегда и везде носить с собой набор инструментов и бумагу - достаточно планшета серии Huawei MatePad и стилуса, чтобы сразу начать рисовать.

Третий плюс - экологический и одновременно экономический: не нужно покупать никаких расходных материалов. Это сохранит природу и сократит траты. Можно также добавить в этот список всегда чистые руки и одежду, возможность быстро и без последствий исправить неудачный штрих или мазок. Стилус M-Pencil работает до десяти часов в активном режиме и до десяти дней в режиме ожидания, то есть практически всегда готов к использованию. При желании его можно быстро подзарядить. В своих отзывах пользователи рассказывают, что привыкнуть к M-Pencil совсем несложно и адаптация занимает мало времени - меньше часа, и вы уже орудуете стилусом, как обычным карандашом.

Новые обои Huawei адаптированы под разные устройства бренда: смартфон, планшет, монитор, смарт-часы и даже широкодюймовый умный экран Huawei Vision S. Любую версию можно скачать в приложении "Темы".