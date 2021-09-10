Косачев: "Северный поток-2" - общий вклад в энергетическую безопасность Европы

Завершение строительства "Северного потока-2" является общим вкладом в энергетическую безопасность Европы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По его словам, газопровод - это "диверсификация маршрутов, удешевление транзитного плеча", а также использование отвечающей самым современным требованиям экологии сети.

При этом политик отметил, что заявления будто бы проект направлен против Украины и запугивание европейцев, что Россия якобы собирается использовать трубопровод как "оружие" - это "все от лукавого", а также "следствие недобросовестной конкуренции".

Сенатор добавил, что США руками лояльных европейских партнеров хотели обеспечить для себя преимущество на рынке газа в Европе. Однако этого не произошло, рынок остается по-прежнему конкурентным, заявил он в беседе с RT.

По словам сенатора, недоброжелателями России рано или поздно придется признать очевидную неправоту в процессе обсуждения проекта.