Куда звонить, чтобы помочь родственнику-алкоголику

"Надо обращаться к специалистам: наркологам, психологам, психиатрам, в церковные проекты помощи. Важно верить, что возможно все изменить", - считает руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин.

По его словам, сегодня в России действуют более 600 православных организаций и проектов, которые помогают алкоголезависимым и их родственникам. Открыта бесплатная церковная служба помощи. Позвонив по телефону 8-800-775-36-26 можно получить информацию о центрах реабилитации, обществах и группах трезвости на территории России, Украины, Беларуси и Казахстана. И даже найти бесплатный центр помощи.