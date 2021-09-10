Кузнецова поддержала законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что надо исключить возможность освобождения от уголовной ответственности за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних в связи с назначением судебного штрафа. Так она прокомментировала внесенный законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.

"Мы безусловно поддерживаем и считаем необходимой инициативу усиления уголовной ответственности для педофилов", -сказала детский омбудсмен. При этом она особо подчеркнула, что считает разумным и необходимым исключить возможность освобождения от уголовной ответственности за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних в связи с назначением судебного штрафа (по статье 76.2 УК РФ). "Наша цель - максимально защитить детей, обеспечить их безопасность", - сказала Анна Кузнецова в интервью ТАСС.

Справка "РГ"

Согласно статье 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением штрафа, если оно "возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред".