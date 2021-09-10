Лавров оценил высказывания Зеленского о России

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможной войне с Россией не заслуживают внимания. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе XXV форума современной журналистики "Вся Россия-2021".

"Я считаю, что эти комментарии даже не заслуживают какого-то внимания. Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь", - отметил глава МИД. В выступлениях Зеленского он также слышит "отголоски КВН". "То, как он выполняет то, что обещал, мы прекрасно видим... Я вижу здесь еще отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей? Но это печально, если другого способа не осталось", - заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Москва готова выстраивать нормальнее отношения с Киевом. "Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским", - заявил Лавров.