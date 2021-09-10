Лавров рассказал о развязанной Западом войне против российских СМИ

Запад практически объявил войну российским СМИ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Война практически уже объявлена", - отметил глава МИД, напомнив о случаях в отказе в визе или аккредитации на мероприятия. Так, Британия два года не давала визу корреспонденту ТАСС, Лондон перешел все грани приличия. В итоге МИД РФ был вынужден принять решение о непродлении визы журналистке Би-би-си Саре Рейнсфорде. Как отметил Лавров, еще в Москве она с пониманием отнеслась к сложившейся ситуации, однако по возвращении на родину начала "поливать" Россию.

В США же корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на мемориальные мероприятия в связи с годовщиной терактов 11 сентября 2001 года под предлогом огромного количества заявок и нехватки места.