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10.09.2021 20:57
Рубрика: Власть

Лавров рассказал о развязанной Западом войне против российских СМИ

Текст: Юрий Когалов

Запад практически объявил войну российским СМИ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
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"Война практически уже объявлена", - отметил глава МИД, напомнив о случаях в отказе в визе или аккредитации на мероприятия. Так, Британия два года не давала визу корреспонденту ТАСС, Лондон перешел все грани приличия. В итоге МИД РФ был вынужден принять решение о непродлении визы журналистке Би-би-си Саре Рейнсфорде. Как отметил Лавров, еще в Москве она с пониманием отнеслась к сложившейся ситуации, однако по возвращении на родину начала "поливать" Россию.

В США же корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на мемориальные мероприятия в связи с годовщиной терактов 11 сентября 2001 года под предлогом огромного количества заявок и нехватки места.

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