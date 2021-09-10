Новости

Как минимум 20 человек задержали в Вильнюсе в ходе беспорядков 21:26
Лавров рассказал о развязанной Западом войне против российских СМИ 20:57
Черногория ужесточила правила въезда в страну 20:35
Как оказать первую помощь при укусе животного 20:29
Глава МИД: Россия готова к взаимному признанию вакцин с ЕС 20:17
Лавров: Разговаривать с талибами придется всем 20:10
Росстат зафиксировал рекордный квартальный рост ВВП 19:50
Лавров: У России нет уверенности в надежности западных партнеров 19:39
Мантуров рассказал, в чем цель союзной программы 19:30
МИД: Послу США было заявлено о недопустимости вмешательства в дела РФ 19:09
Туск не исключил выход Польши из Евросоюза 18:44
Посла США в Москве вызвали в МИД России 18:33
Гинцбург объяснил, почему поменялась тактика вакцинации 18:03
В России рухнул единственный банк, работавший с Северной Кореей 17:56
Матвиенко: Таганрог включен в программу развития туризма 17:55
"Веном 2" может стать самым коротким кинокомиксом 17:31
Российская команда выиграла оба матча в группе на Кубке Легенд 17:30
Талибы захватили в Панджшере большой склад с оружием 17:28
Разработчик подтвердил эффективность "Спутник V" против штамма "дельта" 17:25
Уголовное дело завели по факту отравления арбузом в Москве 17:17
Секретная служба США опубликовала новые фото с места теракта 11 сентября 17:13
Банк России не будет вмешиваться в ценовую политику Wildberries 17:02
На госуслугах заработала форма подачи заявления для голосования на дому 17:01
Москалькова поддержала проект о запрете на списание соцвыплат за долги 16:53
Россия полностью обеспечила себя лососем 16:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
10.09.2021 20:10
Рубрика: Власть

Лавров: Разговаривать с талибами придется всем

Текст: Юрий Когалов

Признание движения "Талибан" (запрещено в РФ) в качестве законного правительства Афганистана зависит от того, как талибы будут исполнять взятые на себя обязательства. Однако уже сейчас необходимо поддерживать с ними диалог. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Фото: РИА Новости
Небензя высказался по поводу нового правительства в Афганистане

"В зависимости от того, как "Талибан" будет выполнять свои заявленные цели и принципы своей власти, признание будет рассматриваться в конкретном смысле", - отметил глава МИД. Пока же все признают необходимость вести с талибами диалог, в том числе те страны, что вывели свои посольства из Афганистана. "Разговаривать с "Талибаном" неизбежно придется. Уже приходится практически всем", - заявил Лавров.

"Мы услышали и всячески поощряем заявления талибов о том, что у них нет никаких намерений узурпировать власть, что они хотят сделать правительство, как принято выражаться, инклюзивным", - обратил внимание Лавров. Нет у них и желания создавать проблемы своим соседям. "Сейчас у нас нет оснований видеть реальную угрозу перетекания этих беспокойных событий на территорию наших союзников. Мы делаем все, чтобы быть готовыми к такой ситуации", - отметил глава МИД. Большие надежды возлагаются и на планы талибов бороться с террористами на территории Афганистана. "Это намерение пока ничем не было опровергнуто", - отметил Лавров.

Министр также обратил внимание на инициативу партнеров России, которые выступили с идеей провести встречу постоянных членов Совбеза ООН по Афганистану на уровне министров. Также на столе остается России возобновить работу московского формата по Афганистану. "Это все пять центральноазиатских государств, Иран, Пакистан, Китай, Индия, Россия, США. Рычагом развития этого формата в последние годы являлась тройка в составе Россия-США-Китай, и расширенная тройка, к ней присоединялся Пакистан. Мы были также заинтересованы, чтобы и Иран подключился к этой дискуссии, равно как Индия", - напомнил Лавров. По словам министра, необходимо "собрать за одним столом всех тех, кто реально, а не на словах, влияет на ситуацию в Афганистане, на различные политические силы в этой стране".

Песков: РФ не будет участвовать в инаугурации правительства Афганистана

Тем временем, как рассказал Лавров, Россия оптимизировала состав посольства в Афганистане. Вывезены практически все члены семей, остался лишь "боеспособный коллектив", передающий в Москву полезную информацию, которая используется в контактах с зарубежными партнерами.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

МИД: Послу США было заявлено о недопустимости вмешательства в дела РФ
Путин раскритиковал идею снять лимит на легионеров в футболе
Лавров оценил высказывания Зеленского о России
"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2"
Совмин Союзного государства одобрил 28 программ по интеграции
Как экономика и люди оказались в новой ценовой реальности
О чем могут сказать предвыборные ролики партий