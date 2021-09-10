Лавров: У России нет уверенности в надежности западных партнеров

Россия готова восстановить полноценные отношения с Западом, но только на взаимовыгодной основе, пока не у Москвы нет уверенности в надежности западных партнеров. Об этом заявили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе форума современной журналистики "Вся Россия-2021".

Глава МИД напомнил, что Запад "пошел на беспрецедентное обострение с Россией, вводятся абсолютно беспрецедентные санкции, используются другие инструменты нечистоплотной конкуренции". "Наше развитие пытаются затормозить", - отметил Лавров. Но даже в этих условиях, по его словам, Россия не впадает "ни в автаркию, ни в самоизоляцию, ни в конфронтацию". Как подчеркнул министр, наша страна открыта для сотрудничества со всеми, кто готов это делать "на равноправной основе, без каких-либо ультиматумов, без диктатов и опираясь на опыт переговорной дипломатии, опыт поиска компромиссов, баланса интересов".

Как заявил Лавров, если Запад согласен выстраивать отношения на такой основе, их можно будет возобновить "хоть завтра". "Но пока у нас нет и не может быть уверенности в надежности наших партнеров, конечно, мы должны подстраховаться и, оставаясь открытыми миру, должны от этого мира не зависеть в ключевых, критически важных отраслях нашей жизни и развития", - отметил глава МИД.