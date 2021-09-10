Легойда: Представление о нашем народе, как сильно пьющем, неверно

Представление о нашем народе, как сильно пьющем, неверно, считает глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он заявил об этом на пресс-конференции в ТАСС накануне Всероссийского Дня трезвости.

По его мнению, заметное снижение цифр потребления алкоголя (за последние 12 лет - почти в два раза) связано с профилактической работой, которую очень последовательно проводят Минздрав и Русская Православная Церковь. По его мнению, еще в самом начале хорошо сработала шокирующая антиалкогольная реклама, подействовавшая на многих как холодный душ.

В связи с обсуждением этой темы он обратил внимание на упреки Церкви, призывающей людей быть "рабами Божиими". "Зачем же?" - спрашивают многие. А тема алкогольной зависимости дает возможность прекрасного ответа на этот вопрос.

"Будучи рабом Божиим, человек больше не является ничьим рабом: ни никотин, ни алкоголизм, ни шопоголизм над ним не властны, - объяснил Легойда. - "Раб Божий" - это абсолютная свобода от всех других форм зависимости".

Он напомнил, что существует очень важная христианская добродетель - трезвение. Имеется ввиду, конечно, духовное и душевное трезвение, но в физически нетрезвом состоянии трудно сохранить трезвение духовное.

Он пожелал соотечественникам большего интереса ко Дню трезвости и прокомментировал широко обсуждаемое предложение об ограничении продажи крепких спиртных напитков молодым людям до 21 года.

По его мнению, вопрос "требует серьезного общественного обсуждения", однако уже сейчас видно, что аргументы "противников этих ограничений не серьезны и фальшивы". Дескать, если автомат до 21 года давать в руки можно, то почему водку - нет. Долг, любовь к Родине, нравственная ответственность и право покупать отраву, по мнению Легойды, не должны стоять в одном ряду.

Он также напомнил, что речь в данном случае идет не о запрете, а об ограничении продаж, и если родителям так уж хочется, чтобы их ребенок попробовал водку после 18 лет, то пусть купят и нальют.

По его мнению, мода на алкоголь как средство подтверждения своей "крутости" и "взрослости" в молодежной среде проходит.