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10.09.2021 22:19
Рубрика: Общество

Легойда: Представление о нашем народе, как сильно пьющем, неверно

Текст: Елена Яковлева

Представление о нашем народе, как сильно пьющем, неверно, считает глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он заявил об этом на пресс-конференции в ТАСС накануне Всероссийского Дня трезвости.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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По его мнению, заметное снижение цифр потребления алкоголя (за последние 12 лет - почти в два раза) связано с профилактической работой, которую очень последовательно проводят Минздрав и Русская Православная Церковь. По его мнению, еще в самом начале хорошо сработала шокирующая антиалкогольная реклама, подействовавшая на многих как холодный душ.

В связи с обсуждением этой темы он обратил внимание на упреки Церкви, призывающей людей быть "рабами Божиими". "Зачем же?" - спрашивают многие. А тема алкогольной зависимости дает возможность прекрасного ответа на этот вопрос.

"Будучи рабом Божиим, человек больше не является ничьим рабом: ни никотин, ни алкоголизм, ни шопоголизм над ним не властны, - объяснил Легойда. - "Раб Божий" - это абсолютная свобода от всех других форм зависимости".

Он напомнил, что существует очень важная христианская добродетель - трезвение. Имеется ввиду, конечно, духовное и душевное трезвение, но в физически нетрезвом состоянии трудно сохранить трезвение духовное.

Он пожелал соотечественникам большего интереса ко Дню трезвости и прокомментировал широко обсуждаемое предложение об ограничении продажи крепких спиртных напитков молодым людям до 21 года.

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По его мнению, вопрос "требует серьезного общественного обсуждения", однако уже сейчас видно, что аргументы "противников этих ограничений не серьезны и фальшивы". Дескать, если автомат до 21 года давать в руки можно, то почему водку - нет. Долг, любовь к Родине, нравственная ответственность и право покупать отраву, по мнению Легойды, не должны стоять в одном ряду.

Он также напомнил, что речь в данном случае идет не о запрете, а об ограничении продаж, и если родителям так уж хочется, чтобы их ребенок попробовал водку после 18 лет, то пусть купят и нальют.

По его мнению, мода на алкоголь как средство подтверждения своей "крутости" и "взрослости" в молодежной среде проходит.

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