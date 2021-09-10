На медальоне II века найдена поэма "в ритме рок-н-ролла"

Профессор Кембриджского университета Тим Уитмарш при изучении древних текстов обнаружил не имеющее аналогов для своего времени стихотворение, которое было начертано на медальоне II века нашей эры. Судя по всему, это был хит в Римской империи, который обладал "современным" ритмом рок-музыки.

Исследование опубликовано в журнале The Cambridge Classical Journal, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Открытие Тим Уитмарш совершил отчасти случайно. Как он сам объясняет, ему на глаза в интернете попался перевод текста, написанного на древнегреческом языке.

Сам текст украшает собой драгоценный камень, который был встроен в медальон II века нашей эры. Он был обнаружен на территории Венгрии в древнем саркофаге. Медальон украшал тело женщины, умершей в молодом возрасте. Сейчас эта реликвия хранится в музее Аквинкума.

Заинтересовавшись артефактом, профессор Кембриджа с удивлением выяснил, что детальным исследованием текста никто не занимался. В предыдущие годы внимание ученых было сосредоточено только на переводе. К тому же, комплексный анализ не проводился - одни исследователи изучали драгоценный камень, другие занимались расшифровкой текста.

И вот теперь новое исследование этого малоизвестного текста способно переписать историю развития поэзии. Уитмарш пишет, что текст явно представляет собой древнейший образец так называемой "подчеркнутой поэзии". Она считается предком всей современной поэзии и песни. До сих спор считалось, что "подчеркнутая поэзия" появилась в V веке, когда ранние христиане начали использовать ее для написания своих гимнов.

Цель была проста - гимны были понятны всем, легко запоминались, что способствовало быстрому распространению христианства. Однако теперь выясняется, что "подчеркнутая поэзия" использовалась уже во II веке нашей эры, то есть на 300 лет раньше, чем полагали исследователи.

Текст стихотворения на медальоне, автор которого не установлен, переводится так: "Они говорят, что хотят; пусть говорят, мне все равно". Уитмарш изучил и другие артефакты того времени. В частности, его внимание привлекли около двух десятков драгоценных камней с надписями, обнаруженные в испанской Картахене. Они, во-первых, доказали, что данное стихотворение было очень популярным. Вероятно, его знали во всех уголках Римской империи. Во-вторых, оказалось, что существует и расширенная версия этого текста. Дополнительные слова звучат так: "Давай, люби меня, это тебе хорошо".

Впервые в подобной практике Уитмарш провел сравнительный анализ всех известных поэтических текстов того периода времени. В результате он пришел к выводу, что в "экспериментальном" стихотворении используется другая форма метра, чем та, которая обычно использовалась в древнегреческой поэзии. Помимо длинных и коротких слогов, характерных для традиционных "количественных" стихов, в этом тексте использовались ударные и безударные слоги.

"Для создания такого "музыкального языка" не нужны были поэты-профессионалы, - объясняет Уитмарш. - Ритмика очень проста, так что это явно демократизирующая форма литературы. Фактически мы видим захватывающий "проблеск" устной речи, это настоящая поп-культура, лежащая под поверхностью классической культуры".

Профессор предполагает, что это стихотворение может представлять собой "недостающее звено" между древней средиземноморской устной поэзией и более современными формами, которые дошли и до наших дней. Также ученый пишет, что краткая поэма, не имеющая аналогов в классическом мире, состоит из четырех слогов, с сильным ударением на первом слоге и слабым - на третьем.

Это позволяет ему вписываться в ритмы многих известных поп- и рок-песен. В качестве яркого примера исследователь приводит знаменитый хит "Johnny B. Goode", написанный в 1955 году и исполненный в 1958 году американским музыкантом Чаком Берри, одним из родоначальников рок-н-ролла. Эта песня стала классическим рок-стандартом, но теперь становится ясно, что аналогичный ритм использовался и около 1800 лет назад.

"Мы давно знали, что поэзия на древнегреческом языке была очень популярна, - говорит Уитмарш. - Однако многое из того, что сохранилось, имеет форму, аналогичную традиционной классической поэзии. Эта культура, в первую очередь, была устной. К счастью для нас, в данном случае поэзия также нашла свое отражение в ряде драгоценных камней".