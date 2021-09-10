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10.09.2021 12:48
Рубрика: Культура

Metallica выпустила два уникальных альбома к юбилею Black Album

Текст: Александр Алексеев
Легендарная группа тяжелого рока празднует 30-летие своего самого хитового альбома Metallica. Благодаря черной обложке меломаны не называют его иначе как Black Album.

Именно с этого диска группа по сей день исполняет больше всего песен на концертах: Enter Sadman, The Unforgiven, Sad But True и, конечно, Nothing Else Matter. Теперь некоторые из этих замечательных треков прозвучат в новых, не известных ранее версиях.

Фото: предоставлено пресс-службой ZVONKO GROUP
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В честь юбилея диска Metallica переиздала его в расширенном, подарочном издании. А новый ремастеринг к нему сделал культовый Боб Людвиг под руководством исполнительного продюсера Грега Фидельмана. Релиз дополнен двумя бонус-дисками. В них вошли демо-записи, сделанные во время подготовки альбома, черновые миксы, а также редкие концертные треки. И теперь это - 3CD.

Второй вышедший сегодня альбом The Metallica Blacklist - это сборник кавер-версий других групп на песни "Металлики". Желающих оказалось очень много. В общей сложности группы или солисты разных поколений и стран (причем не только хэви-металлисты) записали 53 трека. Они поместились только на четыре диска. И в итоге Blacklist вышел в формате 4CD.

Кстати

Чаще всего кавер-версии делали на балладу Nothing Else Matters - 12 раз. На втором месте Enter Sandman, которой группа и сейчас обычно закрывает свои концерты. Она представлена в семи версиях. На третьем - песня Sad But True из того же альбома (четыре кавера).

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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