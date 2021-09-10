МИД: Послу США было заявлено о недопустимости вмешательства в дела РФ

Россия обладает доказательствами вмешательства американских цифровых гигантов в ход подготовки к предстоящим выборам в Государственную думу. Об этом проинформировали в МИД РФ, куда сегодня был вызван посол США Джон Салливан.

Как сообщили на Смоленской площади, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел беседу с американским дипломатом. Салливан был поставлен в известность, что Москва "обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американским "цифровыми гигантами" в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу". Послу США было заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Отмечается, что в ходе разговора обсуждались и другие вопросы двустороннего характера.

В здании МИД РФ Салливан провел около 20 минут.