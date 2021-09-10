Минск и Москва согласовали ответ на санкции со стороны Запада

Совместный ответ на применение нелегитимных экономических санкций со стороны Запада сформулировали 10 сентября главы правительств России и Беларуси. Соответствующая договоренность, информирует БЕЛТА, содержится в совместном заявлении Михаила Мишустина и Романа Головченко о текущем развитии и дальнейших шагах по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

В документе констатируется, что позитивному развитию Союзного государства, укреплению национальных экономик, решению жизненно важных для граждан РФ и Беларуси социальных задач "препятствуют деструктивные, противоречащие международному праву действия ряда западных государств и структур".

При этом, обе стороны отмечают твердое намерение не останавливаться на достигнутом, наращивать совместные усилия по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного строительства. Будет продолжена реализация всех основополагающих положений Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, направленных на укрепление интеграции двух стран.

Главы правительств России и Беларуси договорились продолжить работу по гармонизации интеграционных процессов в рамках многосторонних объединений, прежде всего Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, в том числе в целях формирования Большого Евразийского партнерства и единого экономического пространства от Атлантики до Тихого океана.