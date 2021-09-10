Минстрой пересмотрел правила пользования жильем

Новые правила пользования жилыми помещениями утвердил Минстрой. Они вступят в силу с марта 2022 года и будут действовать шесть лет.

В правилах оговариваются права и обязанности владельцев недвижимости, нанимателей квартир по соцнайму (это неприватизированное жилье), арендаторов. Они должны пользоваться жильем с учетом соблюдения прав соседей, обеспечивать его сохранность, не допускать порчи общего имущества в многоквартирных домах. Обязаны соблюдать чистоту и порядок в квартирах, подъездах, лифтах, на лестничных клетках и в других помещениях дома.

Правила были пересмотрены в рамках регуляторной гильотины, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук, однако принципиально не изменились. Это "рамочный" документ, повторяющий положения Жилищного кодекса и ряда других законов.

В правилах появился раздел о пользовании жильем по договору найма жилищного фонда социального использования (так называемого социального наемного жилья), изменены некоторые формулировки, однако по сути никаких новых положений в них нет, говорит Надежда Косарева, президент Фонда "Институт экономики города".

Эти правила не помогают жителям избегать конфликтных ситуаций между соседями, говорит Склянчук. Большее значение имело бы введение понятия "Устав многоквартирного дома", считает он. В уставе жители могли бы прописать правила проживания для конкретного дома - например, в туристических зонах можно было бы разрешить шуметь дольше обычного, а жители новостройки могли бы договориться, в какое время можно делать ремонт. "В Санкт-Петербурге очень популярны экскурсии по крышам, от которых собственники несут убытки - например, бывает, что экскурсоводы ломают домофоны, чтобы попасть в подъезд. Устав дома позволил бы жителям, например, взимать плату за допуск экскурсантов на крышу. Сейчас они не могут это сделать", - говорит Склянчук. Однако пока понятия "Устав дома" в законодательстве не существует.