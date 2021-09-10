Минздрав: В России снижается уровень потребления алкоголя

Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось с 15,7 до 9,1 литра на душу населения, сообщил на пресс-конференции в ТАСС накануне Всероссийского Дня трезвости замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

При этом он уточнил, что параллельно сократилась смертность от отравления алкоголем - с 16,9 до 7 случаев на 100 тысяч человек. На 45 процентов снизилось число заболеваний алкогольной зависимостью, на 70 процентов - первичная заболеваемость алкогольными расстройствами.

- Можно уверенно говорить, что это результаты государственной антиалкогольной концепции, которая действовала до 2020 года, - сказал Олег Салагай, подчеркнув, что концепция реализована на 90 процентов. По его мнению, работа в этом направлении должна быть продолжена.

Отметив, что мы все-таки продолжаем воспринимать алкогольную зависимость "достаточно легко", он напомнил, что она порождает 5,3 процента всех смертей в мире. Еще 5 процентов жизней утрачивается из-за инвалидности, вызванной алкогольной зависимостью.

По словам Салагая, около 200 заболеваний вызываются алкоголизмом. Причем, это не только всем известные болезни желудочно-кишечного тракта, но и, например, онкологические. Смерти от внешних причин также часто связаны с алкоголизмом.

Говоря о необходимости снижать потребление алкоголя, замминистра напомнил, что в 1914-1917 годах оно было одним из самых низких в Европе - 0,83 л на душу населения. Его возрастание произошло в 1970-е годы и обрело катастрофические значения в 90-е годы.