Мир вновь объединяется вокруг Москвы в борьбе с фашизмом и нацизмом

12 сентября будет отмечаться Международный день памяти жертв фашизма. В преддверии столь значимого для всего человечества события в Москве прошел Международный антифашистский форум-2021, посвященный 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 75-летию окончания Нюрнбергского трибунала. Его организаторами выступили Международный союз бывших малолетних узников фашизма, Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашизма, Общероссийское движение "Сильная Россия", Общероссийская организация "Офицеры России".

В своем выступлении председатель оргкомитета Форума, член-корреспондент РАН Николай Махутов рассказал, что, "когда много лет назад создавался Международный союз бывших малолетних узников фашизма, то мы выбрали ключевое слово в названии объединения "союз" - в честь и во славу Советского Союза - главного могильщика фашизма". "И что символично, сделали это 22 июня в Киеве, - отметил он. - Эта линия, продолжившаяся через Международный антифашистский форум, приобрела сегодня новое мощное звучание. И нам надо через форум перейти к созданию действующих антифашистских комитетов. Пора браться за дела - эти слова подтверждают выступления всех участников форума. Огромное спасибо участникам Форума из Германии, Франции, Италии, Финляндии, Сербии, Израиля и других государств. Я даже не предполагал, какую решительную, принципиальную, а порой опасную позицию занимают участники форума в ряде стран. Спасибо вам за мужество и честность! Мы будем помнить не только тех, кто сражался и погиб в годы Второй мировой войны, мы будем уважать, ценить ваши идеи и дела".

В свою очередь председатель президиума "Офицеров России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой констатировал, что "практически каждый год мы получаем все новые и новые тревожные сигналы из различных стран мира, говорящие о том, что фашизм в различных его проявлениях - как социальное явление, своего существования не прекратил, и, наоборот, готов использовать фрагментарную слабость общественного внимания, воспользоваться ситуацией и начать свое возрождение".

"Сохранение памяти о совершенных нацистами преступлениях является нашим гражданским долгом перед всеми участниками Второй мировой войны! - указал он. - Мы, ветераны всех стран, жертвы фашизма всего мира, должны стать непреодолимой силой на пути нацизма и фашизма, которые поднимают голову! Только вместе, отбросив разногласия и консолидировав усилия, мы сможем дать надежный отпор этому злу!".

Фото: пресс-служба Общероссийского движения "Сильная Россия"

Поздравления участникам Форума

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров: "К сожалению, сегодня действие полученной тогда прививки от вируса нацизма начинает ослабевать. На Украине и в странах Прибалтики открыто ведется пропаганда русофобии, поднимают голову национал-радикалы. Оскверняются и уничтожаются монументы воинам Красной Армии, освободившим мир от "коричневой чумы". Наращивание международных усилий по купированию этих опасных тенденций, несущих угрозу фундаментальным принципам мирного сосуществования государств, как никогда востребовано. Рассчитываю, что ваш Форум, проходящий под девизом "Помним о прошлом - думаем о будущем", внесет весомый вклад в сохранение исторической правды, противодействие ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости".

Глава Россотрудничества Евгений Примаков: "Ценим вашу инициативу по сохранению исторической памяти и по противодействию попыткам переписать историю Второй Мировой войны со стороны тех, кто ставит себе целью ослабить Россию. Внимательно следим за случаями дезинформации, исходящей от отдельных стран. Считаем недопустимым, что по сей день звучат оправдания в защиту преступлений, совершенных нацистами. История, как известно, наказывает за невыученные уроки. Очевидно, что не все вняли урокам прошлого. Наша общая задача - противостоять попыткам пересмотреть итоги Второй Мировой войны, закрепленные в Уставе ООН и приговором Нюрнбергского процесса".

Мэр Москвы Сергей Собянин: "Война принесла Отчизне невосполнимые потери и в то же время явила миру беспримерный героизм нашего народа, его стойкость, патриотизм и несокрушимую волю к победе. Сегодня в этом зале собрались люди, прошедшие ужасы гитлеровских концлагерей. Многие из вас пережили нечеловеческие боль и страдания, будучи еще детьми. Вы выстояли и победили. Ваша сила духа, ваш нравственный подвиг является примером для молодого поколения, для всех нас. Живые свидетельства каждого из вас - бесценные документы истории, которые несут в себе правду о самой страшной войне, преступлениях против человечества. О том, что никогда не должно повториться. Помнить о прошлом и думать о будущем - в этом смысл антифашистской солидарности, объединяющей людей разных стран и народов. Мы выступаем единым фронтом против реабилитации нацизма и нацистов, за сохранение исторической памяти ради мира, добра и созидания".