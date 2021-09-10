Мудрость в каждом слове

"В нынешних условиях, когда пандемия COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, вяло восстанавливается глобальная экономика, миропорядок претерпевает глубокие и сложные перемены, государства БРИКС должны проявить чувство ответственности, внести достойный вклад в дело мира и развития на планете во имя формирования сообщества единой судьбы человечества, - такими словами Си Цзиньпин начал свое выступление, - Важно придерживаться истинного мультилатерализма, следовать целям и принципам Устава ООН, отстаивать ооноцентричную международную систему, защищать мироустройство, основанное на международном праве.

Важно укреплять глобальную солидарность в борьбе с коронавирусом, общими усилиями противодействовать эпидемии, подходить к вопросу о происхождении вируса с научной точки зрения, не допуская попыток политизации и дискредитации. Необходимо усиливать меры по совместной профилактике и контролю за эпидемией, содействовать разработке, производству и справедливому распределению вакцин как глобального достояния.

Важно стимулировать открытый и инновационный рост, содействовать равномерному восстановлению мировой экономики, отстаивать систему многосторонней торговли под эгидой ВТО, внедрять новейшие научно-технические достижения на пользу всем странам, продвигать экономическую глобализацию в русле открытого, инклюзивного, общедоступного, сбалансированного и взаимовыгодного развития.

Важно продвигать совместное развитие, придерживаться концепции развития, которая во главу угла ставит народ, в полной мере реализовать Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, на основе принципов "общей, но дифференцированной ответственности" действенными шагами реагировать на изменения климата, ускорять переход на зеленую и низкоуглеродную модель развития во имя чистого и прекрасного мира".

"Уважаемые коллеги! - продолжил китайский лидер, - в этом контексте наш долг - укрепить веру и солидарность, продвигать высококачественное развитие практического сотрудничества в рамках объединения. В связи с этим, предлагаю следующие пять инициатив.

Первое, в духе солидарности и взаимовыручки расширять сотрудничество в области общественного здравоохранения. Полагаю необходимым проявить политическую волю, поддерживать усилия друг друга в борьбе с COVID-19, делиться информацией и противоэпидемическим опытом. Следует развивать практическое сотрудничество в сфере совместной разработки и производства вакцины, а также ее взаимного признания, содействовать скорейшему запуску Центра разработки вакцин стран БРИКС в онлайн формате. Необходимо укреплять сотрудничество в сфере традиционной медицины для обогащения способов в борьбе с коронавирусом.

Второе, в духе справедливости и доступности укреплять международное сотрудничество в сфере вакцин. Предоставляя вакцины и техническую поддержку нуждающимся странам, Китай вносит конструктивный вклад в содействие справедливому распределению вакцин и укрепление глобального антиковидного сотрудничества. Доставлено более миллиарда доз вакцин и раствора из Китая в свыше 100 стран и международных организаций, к концу текущего года количество предоставляемой Китаем вакцин достигнет 2 млрд. Пользуясь случаем, хотел бы заявить: помимо выделенных нами COVAX 100 млн долл. США, к концу года на безвозмездной основе Китай дополнительно предоставит еще 100 млн доз вакцин развивающимся странам.

Третье, в духе взаимной выгоды углублять экономическое сотрудничество. Считаю важным реализовать Стратегию экономического партнерства БРИКС до 2025 года, расширять сотрудничество в области торговли и инвестиций, научно-технических инноваций, зеленого и низкоуглеродного развития. Китайская сторона предлагает в рамках БРИКС провести Конференцию высокого уровня по вопросам изменения климата, Форум больших данных об устойчивом развитии. Приветствуем конкретные сдвиги в расширении состава акционеров Нового банка развития, и рассчитываем на его возрастающую роль в поддержке развития стран БРИКС и продвижении глобальной финансово-экономической повестки. В китайском городе Сямэнь открыт инновационный центр Партнерства стран БРИКС по вопросам новой промышленной революции, на базе которого была организована подготовка кадров, симпозиум мозговых центров и конкурс индустриальных инноваций. В следующем году планируется провести Форум по развитию промышленного Интернета и цифрового производства. Надеемся на активное участие заинтересованных правительственных ведомств и деловых кругов стран пятерки. Важно реализовать подписанное Соглашение о сотрудничестве в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли стран БРИКС на благо народов наших стран.

Четвертое, в духе честности и справедливости укреплять сотрудничество в области политики и безопасности. Следует укреплять стратегическое партнерство БРИКС, оказывать взаимную поддержку в вопросах, касающихся ключевых интересов друг друга, совместно защищать суверенитет, безопасность и интересы развития. Важно в рамках таких механизмов, как встреча министров иностранных дел, встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, активизировать координацию позиции по основным международным и региональным вопросам, чтобы голос БРИКС был услышан во всем мире. Нужно претворять в жизнь принятый в этом году План действий БРИКС по борьбе с терроризмом.

Пятое, в духе взаимного обучения и заимствования углублять культурно-гуманитарные связи. В этом году в Китае прошел конкурс женских инновационных проектов, который в условиях коронавирусной реальности внес "изюминку" в сотрудничество БРИКС. Предлагаем создать лигу профессионального образования БРИКС и провести конкурс профессионального мастерства, что предоставило бы плацдарм для обменов и сотрудничества по линии профессиональных учебных заведений и предприятий стран пятерки. Китай планирует провести семинар стран БРИКС по государственному управлению и форум гуманитарных обменов, а также онлайн-курсы для СМИ стран пятерки. В начале следующего года мы примем у себя Зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду в Пекине. Будем рады приветствовать спортсменов из стран БРИКС и со всего мира. Заранее желаем всем успехов в предстоящих играх".

"Древняя китайская мудрость гласит: "Мудрый человек всегда приводит свое поведение в соответствии с велением времени и определяет подходы к решению вопросов с учетом конкретной ситуации". Продвигая сотрудничество в рамках БРИКС, мы должны идти в ногу со временем и реагировать на меняющуюся обстановку. Основной упор в нашем многоплановом сотрудничестве должен делаться на приоритетах, на принципах прагматичности и эффективности. Следует с учетом развития ситуации и реальных потребностей и на основе консенсуса оптимизировать содержание и формы сотрудничества. Убежден, что наши совместные усилия придадут БРИКС новую энергию и жизнеспособность", - резюмировал Си Цзиньпин.