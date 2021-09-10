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10.09.2021 16:13
Рубрика: Культура

Музыкант Эд Ширан представил видео и сингл из готовящего к выходу альбома

Текст: Александр Алексеев

Английский музыкант Эд Ширан снял в клипе свое невероятно счастливое свидание. Сингл и ролик получили название Shivers. И в нем популярный певец представил, как проходило бы его свидание с симпатичной незнакомкой. В итоге за 12 часов клип собрал на YouTube уже более двух с половиной миллионов просмотров.

Фото: kino.band.official/instagram.com
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Режиссером клипа стал Дейв Мейерс, а сам Ширан участвовал в разработке сценария. В Shivers музыкант знакомится в баре с симпатичной девушкой, роль которой исполняет актриса Анна-София Робб, сыгравшая во многих комедиях, самая известная из которых "Чарли и шоколадная фабрика".

А потом отправляется к этой миниатюрной, но бойкой шатенкой ростом 152 сантиметра на свидание, во время которого предсказуемо попадает в разные веселые или фантастические ситуации. Вступает в поединки, переживает перевоплощения, да и в целом новый ролик, будто пародия на современное кассовое кино.

Новая песня - замечательная, сделана в традициях танцевальной музыки начала 1980-х. В ней задорно пляшут не только главные герои, но даже попугаи в баре.

Любопытно, что Shivers - очередной клип, в котором Ширана от хулиганов спасает девушка. Прежде такое происходило в другой его удачной работе - Shape Of You.

Ожидается, что Shivers, как и вышедшие ранее синглы Bad Habits и Visiting Hours (последняя, кстати, с августа собрала уже более 11 миллионов просмотров на YouTube), будут включены в пятый альбом Ширана. Релиз его назначен на 29 октября.

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