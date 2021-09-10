На госуслугах заработала форма подачи заявления для голосования на дому

На портале госуслуг открылась форма для подачи заявления для голосования на дому. Воспользоваться такой возможностью могут граждане, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательный участок в Единый день голосования 19 сентября: по причине болезни, инвалидности или необходимости постоянно ухаживать за близким человеком. Об этом сообщается в пресс-релизе Минцифры.

После подтверждения на госуслугах информации об адресе участковой избирательной комиссии и адресе проживания избирателю на номер телефона, указанный в личном кабинете на портале, поступит код подтверждения подачи заявления. Далее заявление избирателя будет передано в участковую избирательную комиссию.

В случае положительного решения, принятого участковой избирательной комиссией по заявлению избирателя, ее представители посетят гражданина с бюллетенем и переносным ящиком для голосования в согласованное время.

Для подачи заявления для голосования на дому избирателю необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Прием заявлений продлится до полуночи 15 сентября.