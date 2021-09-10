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10.09.2021 17:01
Рубрика: Власть

На госуслугах заработала форма подачи заявления для голосования на дому

Текст: Иван Черноусов

На портале госуслуг открылась форма для подачи заявления для голосования на дому. Воспользоваться такой возможностью могут граждане, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательный участок в Единый день голосования 19 сентября: по причине болезни, инвалидности или необходимости постоянно ухаживать за близким человеком. Об этом сообщается в пресс-релизе Минцифры.

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После подтверждения на госуслугах информации об адресе участковой избирательной комиссии и адресе проживания избирателю на номер телефона, указанный в личном кабинете на портале, поступит код подтверждения подачи заявления. Далее заявление избирателя будет передано в участковую избирательную комиссию.

В случае положительного решения, принятого участковой избирательной комиссией по заявлению избирателя, ее представители посетят гражданина с бюллетенем и переносным ящиком для голосования в согласованное время.

Для подачи заявления для голосования на дому избирателю необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Прием заявлений продлится до полуночи 15 сентября.

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