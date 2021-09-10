Турецкие археологи рассказали о новых находках в тысячелетнем Ассосе

В Турции археологи при проведении раскопок в древнем городе Ассосе, заброшенном его жителями около 1300 лет назад, обнаружили целую коллекцию важных находок. Самыми ценными из них стала хорошо сохранившаяся византийская керамика и железное "мачете".

Как сообщает Hurriyet Daily News, очередной полевой сезон принес археологам весьма важные и ценные находки. Речь идет об исследовании руин Ассоса - небольшого древнегреческого города, который располагался на территории современной турецкой провинции Чанаккале.

Руины были обнаружены еще в 1881-1883 годах, когда раскопки здесь проводила экспедиция Джозефа Т. Кларка. Несмотря на то, что раскопки, с перерывами, продолжаются уже почти полтора столетия, археологи по-прежнему находят все новые и новые реликвии. В этом году были найдены довольно удивительные артефакты.

Например, как сообщил руководитель раскопок профессор Нуреттин Арслан из Университета Чанаккале, одна из находок представляет собой терракотовую решетку. Изучив ее, эксперты пришли к выводу, что данный артефакт является аналогом современной решетки-гриль.

"Сегодня это один из самых простых способов приготовления мяса, - говорит Арслан. - Мы видим, что в те времена люди тоже готовили мясо на решетке. Также мы собрали большую коллекцию керамических изделий византийского периода. Среди находок были горшки, которые использовались для смешивания различных продуктов и приготовления каши из зерен, таких как нут и чечевица".

Были обнаружены и сосуды, в которых хранились еда и напитки. Рядом с посудой археологи нередко находили различные режущие и сверлильные инструменты, а также материалы, использовавшиеся в тот период времени. Арслан обращает внимание на то, что в строениях византийской эпохи обычно встречается много таких инструментов. Кроме того, во время раскопок в этом году было обнаружено два металлических артефакта, которые почти не получили повреждений за прошедшие века.

"Один из железных предметов, который мы нашли в этом году, - это большой железный нож, который мы называем "мачете", - говорит профессор Арслан. - Он был найден в византийских сооружениях, которые мы называем гимназией [тренировочная площадка для спортсменов]. Второй предмет - топор или подобный ему инструмент, который, как мы предполагаем, использовался специально для обработки и рубки дерева. Хотя оба инструмента сделаны из железа, очень важно, что они так хорошо сохранили свою форму. Это дает нам важную информацию о том, какие инструменты использовались на производстве в тот период".

По его словам, все находки текущего года были сделаны в жилых кварталах и относятся к византийскому периоду, а именно к VII веку нашей эры. Кстати, именно тогда этот город и был оставлен его жителями. Примерно 1300 лет он был фактически заброшен, здесь оставалось лишь небольшое поселение.

"Места, которые мы раскапываем, в основном представляют собой жилые дома, - резюмирует Арслан. - Находки внутри этих построек, посуда и инструменты, рассказывают нам о повседневной жизни того времени, о том, что там происходило. В этом отношении информация очень важна".

Добавим, что турецкая археологическая миссия работает в Ассосе уже почти 40 лет. Ранее здесь были найдены остатки порта, который был важным центром в свое время, древний театр, агора и некрополь. Считается, что город был основан в X веке до нашей эры эолийцами, прибывшими сюда с острова Лесбос.

Главной достопримечательностью города был величественный храм Афины, возведенный около 530 года до нашей эры на вершине скалы, остатки которого дошли до наших дней. Считается, что Ассос посещал Апостол Павел. Во времена владычества Рима город расцвел в экономическом плане, но спустя несколько столетий пришел в упадок. Сейчас на этом месте расположен курортный город Бехрамкале.