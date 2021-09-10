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10.09.2021 08:00
Рубрика: Общество

Названо число свалок, которые будут ликвидированы к 2024 году

Текст: Алексей Дуэль

Работы по ликвидации 191 свалки будут завершены в России к 2024 году в рамках федерального проекта "Чистая страна". Об этом стало известно в ходе совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко с представителями федеральных и региональных органов власти.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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Всего заключено 68 соглашений и реализации региональных проектов "Чистая страна" между Минприроды и властями субъектов, следует из протокола совещания.

По состоянию на 18 августа были завершены работы по ликвидации 28 свалок, еще на 32 объектах работы продолжались. В будущем году начнут ликвидировать еще 21 свалку. Финансирование выделено на реализацию 81 проекта, 72 из них будут завершены в 2023 году, указано в документе.

Целевой показатель программы - 111 устраненных свалок. Для его достижения надо отобрать еще 39 объектов. Срыв сроков исполнения федпроекта "Чистая страна" участники заседания связали с некачественным планированием и организацией подготовки проектно-сметной документации.

Кроме того, при ликвидации свалок проверкой Росприроднадзора были выявлены такие нарушения как отступление от утвержденной проектно-сметной документации, выбросы вредных веществ в окружающую среду. Кроме того, выявлены проблемы с оформление разрешительных документов и экологической отчетности.

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