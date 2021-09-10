Небензя высказался по поводу нового правительства в Афганистане

Афганистан не нуждается во внешнем управлении, а жители республики сами определят судьбу своей страны. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Решения должны приниматься на инклюзивной основе с учетом интересом всех слоев общества, всех его этнических групп, разумеется, при обеспечении прав женщин и соблюдении базовых прав человека", - добавил дипломат (цитата по ТАСС).

Напомним, представители радикального движения "Талибан" (запрещено в России) захватили власть в Афганистане в середине августа, после чего начали формировать свое правительство. В МИД России подчеркнули, что Москва признает законность того афганского правительства, в котором будут не только пуштуны, но и другие этнические группы.