В Солнечной системе обнаружено более 450 неизвестных объектов

Международная группа астрономов, используя данные Dark Energy Survey (Обзор темной энергии), составила новый каталог объектов нашей Солнечной системы. В него включено 815 идентифицированных транснептуновых объектов (TNO), из которых 461 объект ранее не был известен.

Как сообщает Science Alert, новый каталог уже подготовлен для официальной публикации, а краткий отчет об исследовании доступен на сервере препринтов arXiv.

В работе принимали участие исследователи со всего мира. Они анализировали данные Обзора темной энергии, сосредоточив свое внимание на изучении внешних слоев нашей Солнечной системы. Для науки это во многом загадочное место.

Известно, что за орбитой Нептуна, где очень холодно и темно, расположен целый "рой" ледяных объектов, образующих так называемый пояс Койпера. Считается, что эти объекты являются практически ровесниками Солнечной системы, причем с момента своего рождения они почти не изменились.

Указанная область является очень темной и отдаленной, а расположенные в ней объекты обладают небольшими размерами. Поэтому даже с помощью современной техники не всегда удается разглядеть, что там находится. Новое исследование в этом отношении оказалось наиболее результативным. Используя данные Обзора темной энергии, астрономы идентифицировали 815 транснептуновых объектов.

Для сравнения, до сих пор было известно примерно о 3000 TNO во внешней Солнечной системе. Примечательно то, что 461 объект был обнаружен непосредственно в ходе исследования. Ранее эти космические тела не были известны науке. "Это второй по величине каталог TNO из одного обзора на сегодняшний день, а также самый большой каталог с многополосной фотометрией", - отмечают авторы работы.

Сам обзор составлялся на основании данных наблюдений, полученных в период с августа 2013 года по январь 2019 года. Причем целью этого проекта не был поиск TNO. Задача заключалась в изучении сверхновых и скоплений галактик. Полученные сведения затем планировалось использовать для расчета ускорения расширения Вселенной, на которое, как считается, влияет темная энергия.

Однако обзор оказался настолько широким и точным, что с его помощью удалось обнаружить объекты, расположенные за пределами орбиты Нептуна на расстоянии около 30 астрономических единиц (астрономическая единица - величина, примерно равная среднему расстоянию от Земли до Солнца).

Еще в прошлом году та же команда астрономов при помощи указанного обзора нашла более 100 новых малых планет - объектов крупнее комет, но меньше планет. В этом году для поиска малых планет была использована усовершенствованная модель. Она и помогла обнаружить 461 новый объект, значительно пополнив каталог.

Новые данные, возможно, помогут в изучении этой таинственной части космоса. Кстати, напомним, что уже несколько лет астрономическое сообщество ищет так называемую "Девятую планету" Солнечной системы, существование которой предсказано теоретически.

Наблюдения последних лет свидетельствуют о том, что за орбитой Нептуна происходят мощные гравитационные воздействия. Учитывая небольшие размеры TNO, астрономы полагают, что источником этого воздействия может быть неуловимая и неизвестная планета, которую невозможно обнаружить при помощи наземных телескопов.

Кроме того, обновленный каталог позволит изучить совершенно разные орбиты TNO, многие из которых являются не только короткими, но и довольно экстремальными. Не исключено, что этот феномен также может быть связан с гравитационным шумом, источником которого является гипотетическая "Девятая планета".