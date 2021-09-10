О чем могут сказать предвыборные ролики партий

За неделю до старта голосования на выборах в Госдуму я решил проанализировать предвыборные ролики на телевидении. Стало интересно, как партии-участницы большой парламентской гонки борются за мое внимание как избирателя.

В политике, как известно, мелочей не бывает. А опытный политтехнолог скажет - в предвыборных роликах их тоже нет. Фото: Igor-Kardasov / istock

Покажи мне свой видеоролик, и я скажу, кто ты, - так можно перефразировать известное изречение, просматривая агитационные ролики политических партий. Ролики на ТВ - важный и неотъемлемый элемент любой избирательной кампании. Этот жанр был популярен в 90-е годы, но и сейчас, в эпоху цифры и видео, он остается лицом партийной агитации. Анализируя образцы этой агитпродукции, можно и порадоваться, и удивиться.

Первое, на что обращаешь внимание, - больше всего о самой России говорят лидеры предвыборного списка "Единой России". Причем говорят не по-чиновничьи, произнося казенные, заученные фразы, а от души. "Больше любой другой страны люблю бывать в разных частях России", - признается глава МИД Сергей Лавров. "Россия - большая, самобытная, всего сразу не сделаешь, но мы правильно идем", - говорит в другом ролике министр обороны Сергей Шойгу.

Простыми словами рассуждают о своей работе, каждодневной, трудной, но очень нужной для людей Денис Проценко, Елена Шмелева, Анна Кузнецова. Так говорят люди, которые уверены в своей правоте. Без лозунгов, без раздачи несбыточных обещаний, а искренне и по делу. Отсюда и ролики - емкие, понятные и сильные. И месседж считывается легко: вот, смотрите, эти люди работают на благо граждан и страны, им можно верить, а значит, все будет хорошо.

В роликах многих других партий посыл либо ровно обратный (все будет плохо), либо откровенно демагогичный: "надо повысить", "надо отменить", "надо создать" и так далее в том же духе. Скажем, инициатива ЛДПР списать долги за ЖКХ сама по себе интересна, но никаких подробностей о том, как это планируется сделать, не приводится. Аналогичный вопрос у меня как у избирателя вызывает идея ввести усредненный базовый доход - партия "Справедливая Россия - За правду" обещает каждому гражданину 10 тысяч рублей ежемесячно. Опять же - идея вроде бы неплохая. Но "где деньги, Зин?" - спросит думающий избиратель.

Основной лозунг - за все хорошее против всего плохого - классика популистского жанра

Политики должны давать либо рыбу, либо удочку - объяснять, как они собираются ловить рыбу. На то они и политики. Однако в большинстве роликов ничего подобного я, к сожалению, не увидел. Основной лозунг - за все хорошее против всего плохого - классика популистского жанра. "За новую индустриализацию" (КПРФ), "За детей, за внуков, за себя и страну" (Партия пенсионеров), "Восстановить социальные завоевания великого октября" ("Коммунисты России") - это лишь некоторые примеры лозунгов из роликов, которые идут на ТВ.

Я давно заметил: в России не так много политиков, которые умеют разговаривать с избирателем напрямую и искренне, не бросая слов на ветер. Особенно ярко это видно, конечно, накануне выборов, когда каждый чуть ли не буквально лезет из кожи вон. Почему так происходит, тоже понятно, и это скажет любой психолог, - от неуверенности в себе. Те же Лавров и Шойгу настолько уверены в себе как профессионалы, что и в роликах видно - они настоящие.

В политике, как известно, мелочей не бывает. А опытный политтехнолог скажет - в предвыборных роликах их тоже нет. Тут важно все, каждый поворот головы, взгляд, цвет, детали. Большое значение имеет и тон, который выбирается по отношению к избирателям. Скажем, у пятерки "Единой России" он уважительный и абсолютно на равных. Мое личное мужское ощущение - будто встретились с Шойгу на улице, пожали друг другу руки и немного поговорили за жизнь. Или Лавров - великолепный дипломат, главная черта которого - именно уважением к людям.

Могу предположить, что у женщин такие же впечатления вызывают Елена Шмелева и Анна Кузнецова, которые очень тепло говорят о детях и своей жизненной миссии. Шмелева - о "Сириусе", Кузнецова - о своей работе на посту Уполномоченного при президенте по правам ребенка в России. Конечно, режиссерские команды тоже хорошо поработали - спокойный видеоряд, гармоничный фон, хорошо подобранные образы. Сделаны ролики весьма качественно.

У нас иногда забывают о том, что политик - это прежде всего созидающий лидер. Тот, кто умеет соотносить свои обещания с реальной ситуацией, предлагать заведомо выполнимые решения

Любопытный контраст - в роликах "Единой России" нет агрессии, люди спокойно и уверенно говорят о том, что делается и будет делаться в интересах граждан. Наверное, правящая партия может позволить себе такой позитивный эмоциональный фон, в роликах оппозиционных партий он, конечно, совсем другой. "В стране кризис, становится все меньше свободы", "у властей нет плана, они забыли о проблемах людей" - это из ролика партии "Яблоко". "Прижмем олигархов и коррумпированных чиновников!" - обещают "Коммунисты России". Или вот мой любимый пример - ролик Партии РОСТА: "Если тебя достало, что происходит вокруг, - ты можешь просто поорать" (в ролике много криков).

Критика властей - это нормально. Но мне кажется, у нас иногда забывают о том, что политик - это прежде всего созидающий лидер. Тот, кто умеет соотносить свои обещания с реальной ситуацией, и не просто соотносить, а предлагать заведомо выполнимые решения. Созидающая сила - вот чего, на мой взгляд, не хватает большинству агитационных роликов. И зрелищности я бы, пожалуй, тоже добавил. В общем, прошу хлеба и зрелищ. Все-таки они важны даже в эпоху цифры и видео.