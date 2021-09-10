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10.09.2021 06:20
Рубрика: Общество

Офтальмолог рассказал об опасности для глаз при плавании в бассейне

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Плавание помогает держать в тонусе все мышцы организма, но иногда тренировки в закрытом бассейне могут принести вместо пользы вред. Причина тому - хлорированная вода, которая при длительном воздействии разрушает липидный слой кожи, и появляются трещины, дерматиты, сухость.

Фото: iStock
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Однако хлорированная вода может нанести вред и глазам. Как сообщил aif.ru доктор медицинских наук Игорь Азнаурян, длительное пребывание в бассейне может спровоцировать развитие конъюнктивита.

"Под воздействием хлора глаза становятся слишком чувствительными, плохо реагируют на свет, краснеют, слезятся и воспаляются. В большинстве случаев это проходит спустя несколько часов. Чтобы облегчить состояние, необходимо промыть глаза специальным раствором или прохладной водой", - сказал врач.

Находящиеся в воде вирусы и бактерии, которые не уничтожаются хлором, могут провоцировать развитие различных инфекций. Кроме того, нельзя посещать бассейн людям с контактными линзами. Поэтому, чтобы ничем не заболеть, в бассейне следует использовать плавательные очки, а после выхода из воды всегда ополаскиваться в душе.

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