Офтальмолог рассказал об опасности для глаз при плавании в бассейне

Плавание помогает держать в тонусе все мышцы организма, но иногда тренировки в закрытом бассейне могут принести вместо пользы вред. Причина тому - хлорированная вода, которая при длительном воздействии разрушает липидный слой кожи, и появляются трещины, дерматиты, сухость.

Однако хлорированная вода может нанести вред и глазам. Как сообщил aif.ru доктор медицинских наук Игорь Азнаурян, длительное пребывание в бассейне может спровоцировать развитие конъюнктивита.

"Под воздействием хлора глаза становятся слишком чувствительными, плохо реагируют на свет, краснеют, слезятся и воспаляются. В большинстве случаев это проходит спустя несколько часов. Чтобы облегчить состояние, необходимо промыть глаза специальным раствором или прохладной водой", - сказал врач.

Находящиеся в воде вирусы и бактерии, которые не уничтожаются хлором, могут провоцировать развитие различных инфекций. Кроме того, нельзя посещать бассейн людям с контактными линзами. Поэтому, чтобы ничем не заболеть, в бассейне следует использовать плавательные очки, а после выхода из воды всегда ополаскиваться в душе.