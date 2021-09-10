Ополченцы обвинили талибов в этнических чистках в провинции Панджшер

Представитель "Фронта национального сопротивления Афганистана" Али Назари заявил, что представители радикального движения "Талибан" (запрещено в России) изгнали из провинции Панджшер тысячи местных жителей.

"Они совершают этнические чистки, и мир все еще наблюдает и игнорирует эту ситуацию. Мы призываем международное сообщество прекратить эти военные преступления", - написал лидер ополченцев в Twitter.

Ранее о массовых казнях в Панджшере сообщал афганский журналист Кабир Васик. "Талибы без причины расстреливают мирных жителей, включая детей. Они обыскивают дома влиятельных граждан, оказывая сильнейшее психологическое давление на население, постоянно звучат угрозы убийств и арестов", - рассказал Васик. Его слова приводит агентство "Интерфакс".

Напомним, талибы в середине августа объявили о захвате власти в Афганистане. А 6 сентября они сообщили, что под их контроль перешла провинция Панджшер, на территории которой находятся силы сопротивления.